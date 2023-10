Stuart Percy (Vítkovice Ridera)

Stuart Percy z Vítkovic.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Ne nadarmo se o něm v létě mluvilo jako o nejžhavější posile Ostravanů do zadních řad. Vždyť tento čerstvý třicátník prošel v úvodu kariéry kompletní zámořskou školou, věčný boj na farmě mu ale nakonec přinesl „jen“ dvanáct startů v NHL. Českým fanouškům se dostal do paměti během dvouletého angažmá v Českých Budějovicích, s nimiž zažil bronzovou jízdu i boj o extraligové přežití. Do Vítkovic se nyní přestěhoval, aby zase zabojoval o cenné kovy.

Po úvodním trápení, které poslalo Rideru až na samotné dno tabulky, mu však do smíchu rozhodně nebylo. Ačkoliv byl jedním z mála pozitivních záblesků v sestavě kouče Holaně. Poslední extraligový týden ale naznačil, že vítkovičtí hokejisté půjdou zase nahoru. A velký díl zásluhy na tom nese právě Percy, jehož je doslova plný led. Poctivou práci v obraně okořeňuje také nevšedními bodovými příspěvky – třeba v uplynulých dvou duelech si připsal hned 6 kanadských bodů. Tohle je impulz, který na severu Moravy potřebovali jako sůl.