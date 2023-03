Hokejová Tipsport Extraliga má za sebou úvodní zápasy v rámci předkola Generali Česká pojišťovna play-off. Ve středu večer odstartovaly vyřazovací boje hned na čtyřech domácích stadionech, první krok za postupem do čtvrtfinále nakonec učinili všichni papíroví favorité. Nevšední komplikace však nastaly v Olomouci, kde bylo utkání mezi domácí Morou a karlovarskou Energií předčasně ukončeno kvůli problémům s ledovou plochou.

Třinec - Litvínov (Extraliga - 1. zápas předkola play-off, 8. 3. 2023) | Foto: Petr Rubal

Ještě v neděli večer byl závěrečný účet základní části Tipsport extraligy plný otazníků, na rozuzlení nevšedního dramatu se tentokrát čekalo až do poslední chvíle. Po krátké třídenní pauze je však dění na domácích stadionech zpět. A na řadu přichází tradiční vrchol sezony v podobě bojů o mistrovský titul.

Tygří pohoda, ale i rozpaky na Moravě. Extraligu čeká zajímavé předkolo play-off

Letošní ročník Generali Česká pojišťovna play-off odstartoval nabitým středečním programem, který patřil úvodním duelům předkola. Jako první šli do akce obhájci titulu z Třince, proti nimž se v domácí Werk Areně postavila rozjetá litvínovská Verva, posílená vítěznou náladou z koncovky základní části.

Favorité zvládli první domácí prověrku

První třetina vzájemného souboje probíhala v poměrně vlažném tempu, na obou stranách byl znát důraz na opatrnost a hru se zajištěnou obranou. Skóre se tak poprvé měnilo až v šesté minutě druhého dějství, kdy se prosadil za záda do té doby bezchybného brankáře Tomka domácí útočník Vladimír Dravecký.

Úvodní branka série dodala Ocelářům potřebnou dávku sebevědomí, navzdory několika slibným šancím se však domácí druhého zásahu nedočkali. A tak o chvíli později přišla ze strany hostujícího Litvínova nepříjemná odpověď. Minutu a půl před druhou sirénou vypálil hned po buly slovenský útočník Andrej Kudrna a přesným zásahem vyrovnal na 1:1.

Klíčový okamžik zápasu nastal v 47. minutě, kdy vrátil vedení zpět na domácí stranu Daniel Kurovský. Verva se v závěru utkání ještě pokusila o vyrovnání, na skvělého Mazance mezi třemi tyčemi však nedokázala vyzrát. Dvě sekundy před koncem navíc pojistil úvodní vítězství Třince v sérii gólem do prázdné branky kanonýr Martin Růžička.

„Dnes to byl velice těžký zápas a myslím si, že nakonec i šťastné vítězství. Litvínov si vytvořil dost šancí. My sice taky, ale se štěstím jsme to zvládli. Myslím, že bychom měli ještě zlepšit do dalšího zápasu hru v našem obranném pásmu,“ varoval po úvodním vítězství střelec Daniel Kurovský.

Série pokračuje v Třinci i druhým utkáním, které se odehraje ve čtvrtek od 17:00.

HC Oceláři Třinec – HC Verva Litvínov 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)



Branky a nahrávky: 26. Dravecký, 47. Kurovský (M. Roman, Mar. Adámek), 60. M. Růžička (Marcinko) – 39. Kudrna (Sukeľ). Rozhodčí: A. Jeřábek, Jaroš – J. Svoboda, D. Klouček. Vyloučení: 4:5. Bez využití. Střely na branku: 38:29. Diváci: 4 089. Stav série: 1:0.

Dle představ zahájili play-off rovněž hokejisté Liberce, kteří si úvodní bod série připsali zejména díky skvělému nástupu do utkání. Už po necelých dvou minutách hry poslal Bílé Tygry do vedení mladý útočník Jakub Rychlovský, na něhož o malou chvíli později ještě navázal Tomáš Filippi, jenž tvrdou ránou nedal hostujícímu Pavlátovi žádnou šanci.

Průběh zápasu diktovali Severočeši také v prostředním dějství, definitivní podpis za vítězstvím udělal pět minut po začátku třetiny opět forvard Jakub Rychlovský. Tříbrankový náskok Tygrů pak ještě navýšil v početní výhodě Adam Najman. Škodovka se v 53. minutě přeci jen dočkala alespoň jednoho zásahu, branka Rekonena už ovšem pouze upravila konečný stav na 4:1.

„Upřímně jsem to nečekal. Jsme rádi, že to tam spadlo, ale je jedno, kdo ty góly dává. Ať klidně dává góly brankář. Hlavní je, že jsme vyhráli. Teď je ale potřeba dobře zregenerovat a připravit se na další zápas,“ řekl po utkání dvougólový hrdina večera Jakub Rychlovský.

Druhé utkání série je na programu ve čtvrtek od 19:00 opět v Liberci.

Bílí Tygři Liberec – HC Škoda Plzeň 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)



Branky a nahrávky: 2. Rychlovský (Kolmann, Ivan), 7. Filippi (Melancon, Bulíř), 25. Rychlovský (Jelínek), 50. A. Najman (Vlach, Balinskis) – 53. Rekonen (Holešinský). Rozhodčí: Hejduk, Pilný – Kajínek, Ondráček. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:0. Střely na branku: 32:23.

Diváci: 4 392. Stav série: 1:0.

První bitva pro Kometu, v Olomouci se nedohrálo

Podobně slibný rozjezd série měli také v Olomouci, kde se domácí Mora ujala vedení už po 50 vteřinách hry. Na přesnou trefu Kuska odpověděli Hanáci hned vzápětí při přesilové hře, kdy zvýšil už na dvoubrankový rozdíl další útočník Pavel Musil.

Pak ovšem v olomoucké aréně nastaly nečekané komplikace s ledovou plochou, kvůli kterým bylo druhé dějství utkání s Karlovými Vary několikrát pozastaveno. Poškozenou část kluziště se ani po dlouhé pauze nepodařilo zcela upravit, a tak bylo utkání na základě rozhodnutí rozhodčích definitivně odloženo. Více informací k nedohranému utkání by mělo být k dispozici během čtvrtečního dopoledne.

Déjà vu s rolbou v plecharéně. Úvodní duel se nedohrál kvůli rýze v ledu

Třaskavý duel mezi brněnskou Kometou a Mladou Boleslaví nabídl poměrně opatrné úvodní dějství. Jako první se nakonec v jihomoravské metropoli prosadili hosté, když v polovině utkání prostřelil Furcha David Šťastný. Radost však Bruslařům nevydržela příliš dlouho, už po 42 vteřinách hry srovnal přesným bekhendovým blafákem Petr Holík.

Rozjetá Kometa poté přidala ještě další dvě trefy, po nekompromisních palbách Pospíšila s Kundrátkem tak šli domácí do kabin už s vedením 3:1. Bruslaři se vrátili zpět do hry v úvodu třetího dějství, naději vykřesal hostům dorážející Lunter. Nicméně o necelou minutu později opět udeřili domácí. Branka Jakuba Fleka na 4:2 pojistila úvodní vítězství Brňanů v sérii.

Mladá Boleslav? Kometa dřív cítila křivdu, nyní si na neoblíbeného soka věří

„Na to, že to byl první zápas předkola play-off, byl tohle hokej, na který budou diváci chodit a proto se to play-off hraje. Spoustu emocí, výborné výkony některých jednotlivců, krásné góly a samozřejmě rvačky, které k tomu patří,“ chválil úvod série domácí trenér Patrik Martinec.

Šanci na zisk druhého bodu v sérii dostane Kometa hned ve čtvrtek večer, odvetný duel startuje na jihu Moravy v 18:00.

HC Kometa Brno – BK Mladá Boleslav 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)



Branky a nahrávky: 32. Holík (Horký), 38. Pospíšil (Zbořil), 40. Kundrátek (Holík, Strömberg), 45. Flek (Strömberg, Pospíšil) – 31. Šťastný (R. Jeřábek, Lantoši), 44. Lunter (Fořt). Rozhodčí: Hradil, Kika – Hlavatý, Rožánek. Vyloučení: 8:8. Využití: 2:1.

Střely na branku: 25:40. Diváci: 6 142. Stav série: 1:0.