Sobotními zápasy pokračoval na domácích stadionech nabitý program předkola play-off hokejové Tipsport Extraligy. Rychlý postup slaví mistrovský Třinec. Oceláři vyhráli i v Litvínově a celou sérii ovládli 3:0 na zápasy. Předčasný konec sezony naopak odvrátila Mladá Boleslav, která na domácím ledě přemohla brněnskou Kometu. První mečbol urvali po vydřeném vítězství v Plzni liberečtí Bílí Tygři. Zajímavá přestřelka se odehrála v Karlových Varech, z níž nakonec vyšla lépe Energie a vyrovnala stav série s Olomoucí na 1:1

Třinec vyhrál i v Litvínově a postoupil do čtvrtfinále. | Foto: Deník/Edvard Beneš

Hned dva celky získaly po čtvrtečních odvetných kláních v rámci předkola Generali Česká pojišťovna play-off výhodu prvního mečbolu. Jediný krok od postupu do čtvrtfinále se před třetím duelem na ledě soupeře ocitli třinečtí Oceláři, kteří zamířili do Litvínova, a rovněž brněnská Kometa, jež odcestovala do Mladé Boleslavi.

Vyrovnaný stav panoval před úvodním buly třetího vzájemného utkání předkola mezi plzeňskou Škodovkou a favorizovaným Libercem, kde se naopak hrálo o důležitý druhý bod v sérii. Sobotní program play-off však odstartoval zápas v Karlových Varech, kam se přesunula bitva domácí Energie s Olomoucí za stavu 1:0 pro Hanáky.

Divoká přestřelka pro domácí Energii

Úvodní dějství na západě Čech odstartovalo mnohem lépe pro svěřence trenéra Davida Bruka, kteří šli v 11. minutě hry po přesné ráně Petra Koblasy zaslouženě do vedení. Rozjetá Energie pokračovala v herní převaze i nadále, nicméně pětiminutové vyloučení domácího útočníka Grígera 25 vteřin před koncem třetiny zcela otočilo dosavadní vývoj zápasu.

Hanáci nekompromisně využili nabídnuté výhody a ještě do přestávky stihli vstřelit dvě branky. Postupně se prosadili Jakub Orsava a v čase 19:59 prostřelil gólmana Lukeše Jiří Ondrušek. Také druhá třetina v Karlových Varech nabídla několik zajímavých zvratů. Nejprve sice poslal Olomouc do dvoubrankového trháku opět kanonýr Orsava, nicméně poté už si vzali definitivní slovo v utkání domácí energetici.

Na sebevědomého brankáře Habala, jenž v úvodu prostředního dějství vystřídal Lukeše, navázali domácí i v ofenzívě a za necelých šest minut se postarali o vskutku nevídaný obrat. Na 2:3 snižoval ránou od modré čáry obránce Matěj Stříteský, srovnání zařídil o chvíli později Ondřej Beránek a ve 32. minutě už Energie vedla po zásahu Jana Hladonika.

Rovněž třetí část začali lépe domácí hokejisté, vedení 5:3 vystřelil již druhou brankou v utkání útočník Petr Koblasa. Mora se však nehodlala vzdávat a chtěla s nepříznivým vývojem ještě něco udělat. V 49. minutě vykřesal naději pro hosty Jan Bambula, který vymetl horní růžek Habalovy branky.

Nicméně tři minuty před koncem udeřil po úniku z trestné lavice Jiří Černoch a Karlovy Vary opět vedly o dvě branky. V 58. minutě navíc přidal pojistku za prvním domácím vítězstvím v předkole hrdina večera Petr Koblasa, který současně završil hattrick. Energie tak nakonec zvládla divokou sobotní přestřelku a srovnala stav série na 1:1.

Pokračování předkola je na programu v neděli, po třetí vzájemné bitvě v Karlových Varech se série následně přesune zpět do Olomouce.

HC Energie Karlovy Vary – HC Olomouc 7:4 (1:2, 3:1, 3:1)



Branky a nahrávky: 12. Koblasa (O. Beránek, Černoch), 26. Stříteský (Pulpán, Koffer), 28. O. Beránek (Havlín, Černoch), 32. Hladonik (Mikyska, Huttula), 45. Koblasa (Černoch, O. Beránek), 57. Černoch, 59. Koblasa (Černoch, Jiskra) – 20. Orsava (Knotek), 20. Ondrušek (P. Musil), 25. Kusko (Bambula, Plášek ml.), 49. Bambula (Rašner, Ondrušek). Rozhodčí: Pražák, Květoň – Zika, Rampír. Vyloučení: 4:9, navíc Gríger (Karlovy Vary) 5 minut plus do konce zápasu. Využití: 2:2. Střely na branku: 31:27. Diváci: 4 164. Stav série: 1:1.

Tygři vydřeli první mečbol v sérii

Velký revanš za zpackanou domácí odvetu si od třetího utkání v Plzni slibovali liberečtí Bílí Tygři, kteří však v první třetině naráželi na skvělého Pavláta v brance Škodovky. Úvodní dějství duelu nabídlo velký boj, v němž si oba celky hlídaly zejména své zadní řady, a tak si na gólové akce museli fanoušci počkat až do druhé dvacetiminutovky.

Jako první šli do vedení domácí hokejisté, ve 26. minutě prostřelil Kváču z dorážky mladý útočník Jakub Pour. Škodovka dlouho těžila za své precizní defenzívy, nicméně poté nabídli svěřenci trenéra Kořínka Liberci dvojnásobnou přesilovku, kterou sice hosté ještě nedokázali využít, ale hned vzápětí vyrovnal na 1:1 po skvělé individuální akci Michael Frolík.

Slušnou aktivitu z prostřední části si chtěli Plzeňané přenést také do závěrečné třetiny, jenže klíčový moment zápasu si pro sebe schovali trpěliví hosté. Deset minut před koncem dostal kotouč za brankovou čáru obránce Petr Kolmann, jehož gól museli nejprve rozhodčí dlouho zkoumat u videa, ale nakonec se jej rozhodli po zhlédnutí několika opakovaných záběrů uznat.

Domácí Plzeň se okamžitě pokusila o odpověď, poslední minuty hrací doby se tak převážně nesly ve znamení tlaku před Kváčovou svatyní. Devadesát vteřin před koncem však domácí chybovali při vlastním střídání a namísto závěrečné hry v šesti šli do oslabení. Toho navíc využil 25 vteřin před sirénou kanonýr Michal Birner, který doslova dovezl kotouč do odkryté plzeňské klece.

Liberec tak zvítězil v důležitém utkání na západě Čech 3:1 a je jediný krok od postupu do čtvrtfinále. Série pokračuje v Plzni nedělní odvetou, před níž jsou už všechny karty rozdány.

HC Škoda Plzeň – Bílí Tygři Liberec 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)



Branky a nahrávky: 26. Pour (Zámorský, Rekonen) – 36. Frolík (Vlach, Filippi), 50. Kolmann (Balinskis, Birner), 60. Birner (Vlach, Balinskis). Rozhodčí: Hejduk, Ondráček – Frodl, Lhotský. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:1. Střely na branku: 23:25. Diváci: 4 716. Stav série: 1:2.

Bod naděje vystřelil Lintuniemi

Brněnská Kometa odcestovala do Mladé Boleslavi s pohodlným náskokem 2:0 na zápasy a na svou vítěznou náladu z domácích duelů toužila navázat také ve městě automobilů. Třetí duel však odstartovali o něco lépe domácí Bruslaři, kteří šli do vedení po využité přesilové hře, na jejímž konci stál Alex Lintuniemi. Modrobílí se okamžitě pokusili o vyrovnání, klid na holích svěřenců trenéra Kalouse ale držel stoprocentní brankář Krošelj.

Zodpovědná defenzíva domácích dělala Kometě velké problémy, hosté si však přeci jen našli cestu za vyrovnáním. Pohlednou souhru v početní výhodě zakončoval finský útočník Kim Strömberg. Vzápětí ale vrátil vedení zpět na domácí stranu další Lintuniemi, který se prosadil již podruhé v tomto utkání. Velkou bitvu pak ještě více okořenila rozmíška v obou fanouškovských táborech.

Ve třetí části se hosté pokusili o vyrovnání, cestu za druhým gólem však Brňanům výrazně ztěžovala poctivá obrana Bruslařů v čele se slovinským brankářem. Dvě a půl minuty před koncem měl obrovskou šanci Kollár, avšak ani on na Krošelje nevyzrál. Mladá Boleslav doslova vydřela první domácí vítězství v předkole a sérii snížila na 1:2.

Čtvrtý vzájemný duel proběhne v neděli, v lepší pozici do něj i navzdory sobotní porážce přeci jen vstoupí brněnská Kometa.

BK Mladá Boleslav – HC Kometa Brno 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)



Branky a nahrávky: 11. Lintuniemi (Pláněk), 33. Lintuniemi (Lantoši) – 28. Strömberg (Horký, Kundrátek). Rozhodčí: Úlehla, Kika – Svoboda, Axman. Vyloučení: 6:6. Využití: 2:1. Střely na branku: 29:26. Diváci: 3 922. Stav série: 1:2.

Třinec se s Litvínovem nemazal

Hokejisté Litvínova vstupovali do třetího duelu předkola proti Třinci ve velice nelichotivé pozici, za stavu 0:2 na zápasy jim totiž před domácími fanoušky hrozil předčasný konec sezony. Ani sobotní utkání nezačalo pro svěřence trenéra Mlejnka dle představ, už v 5. minutě hry překonal domácího brankáře Zajíčka Daniel Voženílek.

Verva se však po inkasované brance zvedla a vytvořila si hned několik slibných příležitostí. Za zvýšenou aktivitu byla odměněna v 18. minutě, kdy se prosadil nejlepší střelec domácích v předkole Nicolas Hlava. Druhé dějství ale opět začalo lépe pro hostující Oceláře. Hned v úvodu sice mohl poslat Litvínov do vedení Jurčík, ale v brance skončil až následný střelecký pokus Andreje Nestrašila, jenž pohotově využil třineckou početní výhodu.

Litvínov dokázal opět vyrovnat. Ve třetí periodě srovnal Martin Havelka, jenže kýžený obrat Vervy nepřišel. Ve 49. minutě vrátil Třinci vedení Petr Vrána. A jeho trefa byla postupová. Krušnohorci už nenašli odpověď, navíc v závěru inkasovali do prázdné branky z hole Martina Růžičky. Obhájci titulu tak prošli do čtvrtfinále v nejkratším možném čase, pro Litvínov zpackaná sezona skončila.

Verva Litvínov - HC Oceláři Třinec 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)



Branky a nahrávky: 18. Hlava (Helt), 44. Havelka (Jurčík, Hlava) – 5. Voženílek (Hudáček), 25. Nestrašil (J. Jeřábek), 49. Vrána (Dravecký, Marinčin), 59. M. Růžička. Rozhodčí: Jeřábek, Vrba – Hynek, Hnát. Vyloučení: 1:3. Využití: 0:1. Střely na branku: 35:24. Diváci: 5 452. Konečný stav série: 0:3.