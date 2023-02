Do konce základní části nejvyšší domácí soutěže zbývá zhruba měsíc. Pořadí celků do závěrečných vyřazovacích bojů začíná nabírat reálné obrysy, únorový maraton extraligových utkání však nabídne ještě bohatou přestřelku o místenky do bojů o Masarykův pohár.