Boj na život a na smrt

PLZEŇ, hokej, extraliga, 47. kolo. HC Škoda Plzeň - Rytíři Kladno.Zdroj: Foto: Petr Eret

Jestli všechny předchozí případy zajistí na domácích stadionech napínavou podívanou až do samotného konce, v boji o extraligové přežití to platí dvojnásob. Takhle vyrovnaný finiš u dna tabulky? To se v nejvyšší domácí soutěži jen tak nevidí. Letos se do hazardního finále namočily hned čtyři mančafty, kromě Jágrova Kladna se nadále strachují o svou budoucnost také českobudějovický Motor, Litvínov a Mladá Boleslav. Nejšťastnější dvojici čeká doslova last minute vstupenka do play-off, kromě toho je však ve hře také barážová hrozba. Dosud stále nerozluštěný rébus.