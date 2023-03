Přetahovaná o stříbrné umístění pro Vítkovice, závěrečná místenka na přímý let do čtvrtfinále pro hokejisty Hradce Králové, ale také velice zajímavé rozuzlení „předkolového“ dramatu. Takové bylo 52. kolo základní části, po kterém už Tipsport Extraliga nadobro přepíná do módu vyřazovacích bojů.