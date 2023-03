HC Oceláři Třinec – HC Verva Litvínov

Na papíře vypadá všechno jednoznačně. Sérii by měl bez větších potíží zvládnout loňský mistr. Jenže když se člověk podrobněji zakouká do letošní ročenky třineckých Ocelářů, tak to zkrátka není ono. Klid a řád, který do kabiny pravidelně vnášel přísný kouč Václav Varaďa, je rázem pryč a s ním i veškeré přesvědčení hokejové veřejnosti o tom, že tento souboj nic zajímavého nenabídne.

Obhájci titulu musí poprvé od roku 2016 do předkola play-off, kde však pokulhávající výběr trenéra Zdeňka Motáka čeká o mnoho těžší prověrka, než se na první pohled může zdát.

Ještě před pár týdny by se nad tímto soupeřem možná hlasitě pousmáli. Litvínovská Verva totiž dlouho bojovala o to, aby neskončila na kritické barážové příčce, myšlenky na vyřazovací boje byly v tu chvíli kdesi v nedohlednu. Nicméně poté přišel nevídaný závěr základní části. Trenér Karel Mlejnek namíchal do žlutočerné kabiny kouzelný lektvar, který na poslední chvíli vystřelil Litvínov až mezi postupující dvanáctku.

Kádr okolo kanonýra Šimona Stránského ožil a zároveň dokázal, že s klidnou půdou pod nohama dokáže velké věci. A Třinec se bude muset mít na pozoru.

Program série:



1. utkání: středa 8. března od 17:00 v Třinci

2. utkání: čtvrtek 9. března od 17:00 v Třinci

3. utkání: sobota 11. března od 15:30 v Litvínově

Případné 4. utkání: neděle 12. března v Litvínově

Případné 5. utkání: úterý 14. března v Třinci