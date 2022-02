Na olympiádu do Rakouska nedorazili Švédové, kteří se potýkali s masivním odlivem nejlepších hráčů do zámoří, ani Kanaďané. Ti zase trucovali, neboť Mezinárodní olympijský výbor nepovolil účast profesionálů. Jediným mužstvem, které mohlo zastavit Rudou mašinu, byli borci z Československa. Málem se jim to povedlo.