Filippi se po svém loňském návratu z KHL výrazně zapojil do tažení Bílých Tygrů za vicemistrovským titulem. V tomto extraligovém ročníku nastoupil reprezentační centr ke 24 zápasům, ve kterých si připsal 20 kanadských bodů. Vyjádření sportovního ředitele Filipa Pešána: „Tomáš Filippi si svými výbornými výkony v dresu Bílých Tygrů řekl o velmi lukrativní zahraniční angažmá. Po vzájemné dohodě jsme Tomáše uvolnili do konce této sezóny do ruského týmu Metallurg Magnitogorsk a přejeme mu hodně štěstí.“

Své první hokejové krůčky udělal talentovaný forvard v Trutnově, ale v deváté třídě si ho vyhlédli Bílí Tygři, a tak se přesunul pod Ještěd. Od prvních sezón se stal jedním z tahounů dorostu, spolu s Jaroslavem Vlachem nebo Adamem Jánošíkem v týmu téměř nepoznávali hořkost porážky. V ročníku 2009/10 se stal jasným lídrem liberecké dvacítky. Tomáš byl tak pozván do reprezentace do osmnácti let na šampionát do Běloruska. Na jaře si ho nakonec vybral v juniorském draftu Québec Remparts ze zámořské ligy QMJHL.

Tygří talent se tak rozhodl, že zkusí štěstí za velkou louží, a přestoupil do Quebecu. Hned v prvním roce zažil famózní sezónu. V 62 zápasech nasbíral neuvěřitelných 56 bodů. Celé to navíc korunoval v play-off, kdy patřil k nejlepším hráčům týmu. Další rok přestoupil rodák z Rychnova nad Kněžnou v rámci ligy QMJHL do Baie-Comeau Drakkar a opět patřil k hlavním tahounům mužstva. Navíc byl Filippi na přelomu roku povolán na šampionát dvacítek do kanadského Edmontonu a Calgary.

Do NHL se bohužel Tomášovi nepodařilo proklouznout, rozhodl se tedy pro návrat do Liberce. Jako extraligový nováček se Filippi hned stal jedním ze stálých členů sestavy. Rychlý forvard nasbíral 25 bodů v 51 zápasech a byl mezi třemi nejlepšími nováčky sezony. V dalších dvou sezonách už se vypracoval mezi hlavní tahouny tygří smečky. V ročníku 2013/14 poprvé nakoukl do reprezentačního áčka, o rok později už byl jeho pravidelným členem.

Díky skvělým výkonům si mladého útočníka vyhlédl ruský Metallurg Magnitogorsk, kde od sezony 2015/16 Filippi nastupoval. Magnitogorsk s ním v sestavě dvakrát došel do finále KHL, v roce 2016 dokonce slavil zisk Gagarinova poháru.

Sezona 2017/18 však byla pro Tomáše smolná. Vzhledem k zranění zad odehrál pouze 25 zápasů a v prosinci se s Magnitogorskem dohodl na rozvázání smlouvy. Po doléčení zranění byl ale znovu připraven pomoci Bílým Tygrům v závěru ročníku a vedl si skvěle! Za Liberec stihl odehrát pouze 14 zápasů, ale připsal si v nich 11 bodů a patřil k neproduktivnějším libereckým hráčům v play-off. Po skončení sezony dal ale znovu přednost zahraničnímu angažmá, když přijal nabídku Amuru Chabarovsk.

Na dalekém východě ale Tomáš odehrál pouze 10 utkání a poté dal znovu přednost „svým“ Bílým Tygrům. V aktuální sezóně znovu podával stabilně kvalitní výkony v klubu i reprezentaci a proto přišla nová nabídka z Ruské Kontinentální Ligy.