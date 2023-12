Bum, bum, bum! Tomáš Hertl nasázel hattrick. Český útočník zařídil třemi trefami vítězství hokejistů San Jose 5:4 v prodloužení na ledě New York Islanders. Třicetiletý lídr Sharks zažil v NHL třígólový večer už pošesté v kariéře.

Lídr San Jose Tomáš Hertl vstřelil šestý hattrick v NHL. | Foto: ČTK/AP Photo/Adam Hunger

Tomáš Hertl se prosadil poprvé ve 13. minutě, střelou z mezikruží vyrovnal na 1:1. Islanders odskočili i díky dvěma využitým přesilovým hrám na 4:1, ale závěr patřil San Jose. Kevin Labanc snížil v 52. minutě tečí a pak zápas poslal do prodloužení dvěma zásahy Hertl, když skóroval dvakrát při hře bez brankáře.

V čase 56:49 pohotově sebral u levé tyčky sražený puk a zasunul jej nad beton brankáře Sorokina. Minutu a půl před koncem třetí třetiny zakončil do prázdné branky chytrou přihrávku Williama Eklunda, který v prodloužení završil obrat Sharks.

„Mám radost za tuhle partu, protože jsme toho letos hodně prožili,“ připomněl Hertl tragický start do sezony, kdy Žraloci vyhráli až na dvanáctý pokus.

Hokejka pro malého fanouška

Pro tým z Kalifornie to byla teprve sedmá výhra v sezoně, ale o to důležitější. „Tohle vítězství něco ukazuje. Můžeme to dokázat. Minule jsme se málem vrátili do zápasu proti opravdu dobrému týmu (Rangers). Teď už jsme to dotáhli až do konce, takže mám opravdu dobrý pocit.“

Podívejte se na hattrick Tomáše Hertla:

Zdroj: Youtube

Proti Ostrovanům se Hertl prosadil po šestizápasovém půstu. A hned z toho byl hattrick, první po téměř dvou letech. Podepsanou hokejku pak věnoval malému fanoušky Sharks.