Český hokejista Tomáš Hertl je opět o něco blíže návratu do zápasů NHL a premiéře v týmu Vegas, kam ho před třemi týdny těsně před uzávěrkou přestupů vyměnilo San Jose. Třicetiletý centr, jenž se zotavuje po operaci kolena, v pondělí poprvé trénoval společně s mužstvem Golden Knights. Na sobě měl zatím ještě dres označující hráče, který má naordinovaný bezkontaktní trénink.

Tomáš Hertl ještě v dresu San Jose | Foto: ČTK/AP Photo/Adam Hunger

"Je důležité, aby byl se svými spoluhráči a v tomhle prostředí," řekl po tréninku novinářům trenér Bruce Cassidy. "Když jsme byli pryč, tak tady už trochu bruslil sám. Myslím, že je pro něho skvělé, když se takhle do všeho zapojí a uvidí, jak vše probíhá, jak trénujeme. Prospívá mu to a je čím dál blíž návratu," dodal Cassidy.

Hertl před polovinou března zámořským novinářům řekl, že věří, že zpátky na bruslích může být už přibližně za dva týdny. "Jen se potřebuji ujistit, že můj stav je stoprocentní," uvedl tehdy. Hertl hrál naposledy začátkem února ve finále Utkání hvězd NHL, o několik dnů později se podrobil operaci kolena, při níž si nechal vyčistit chrupavku.

Neví se, kdy nastoupí

Kdy bude připravený na zápas, zatím není zřejmé. Obhájci Stanley Cupu mají před sebou v základní části ještě osm utkání a díky zlepšeným výkonům z poslední doby si upevňují postupovou pozici do play off. V noci na středu přivítají Vancouver. "Nevím, kdy bude hrát, ale příští zápas to nebude. Pořád je v červeném (bezkontaktním dresu), tak uvidíme, jak se bude vše vyvíjet dál," řekl Cassidy.

Působiště v NHL změnil Hertl 8. března poprvé. V průběhu jedenácté sezony ve službách Sharks, k nimž ho vázala osmiletá smlouva až do roku 2030 na 65,1 milionu dolarů.

V tomto ročníku si bronzový medailista z předloňského mistrovství světa připsal ve 48 zápasech 34 bodů za 15 branek a 19 asistencí. Sharks si odchovance pražské Slavie vybrali v roce 2012 v 1. kole draftu na 17. místě. V NHL sehrál 712 zápasů a nasbíral 484 bodů za 218 gólů a 266 přihrávek.

V play off zaznamenal v 62 zápasech 42 bodů za 24 tref a 18 asistencí. V roce 2016 si zahrál finále Stanley Cupu, po němž se radoval z triumfu Pittsburgh. Hlavně kvůli touze po poháru Hertl kývl na výměnu do Vegas.