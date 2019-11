„Bohužel jsme se moc neprosazovali ve hře pět na pět. Tam jsme ten potřebný gól nedali. Škoda, že jsme na konci nastřelili jen břevno,“ zalitoval Kundrátek. „Ale příště musíme zahrát lépe. Jít více do brány,“ uznal po těsné porážce 2:3.

Kde jste viděl rozdíl mezi oběma týmy?

V posledním gólu, který padl asi osm minut před koncem (smutný úsměv).

A konkrétněji?

Šli jsme do brány jako v každém zápase. Útočníci tam dělali skvělou práci, bohužel se to k nám neodrazilo, nepadlo to tam. Jinak to byl dobrý zápas nahoru dolů.

To břevno na konci jste viděl dobře? Kolik tomu chybělo?

Asi dva tři centimetry. Nebylo to moc vysoké.

Je Sparta letos silnější?

Hráli dobře, to je všechno co k tomu můžu říct. Bylo to vyrovnané do 52. minuty. My jsme ty šance proti ní měli, jenže oni dali ten rozhodující gól na 3:2.

Dal jste Spartě dva góly. Myslel jste na hattrick?

Já jsem klukům před zápasem říkal, že dám dva góly a přihrávku. Škoda té nahrávky na konci, že to tam nepadlo, jinak bych to trefil.

No, vaše poslední střela vypadala nadějně. Možná jste ten hattrick měl na holi, co myslíte?

Jo, byla to šance – ještě jsem se mohl podívat bokem a myslím, že bychom to stihli.

Co vás vedlo k tomu, že jste si ty dva góly předpověděl?

Nevím, prostě jsem to tak cítil. Věděl jsem, že je dneska můj den. Budu se o to snažit i v dalším zápase.

V reprezentační pauze budete mít pět hráčů pryč. Co to s týmem udělá?

Myslím, že příprava bude stejně kvalitní a na tréninku to nebude poznat. Trenéři vědí, jak se situací naložit. Za kabinu mám velkou radost, že se tam dostal Míša Kovařčík. Moc mu to přeju, všem klukům.

Z těch pěti hráčů jsou tři beci, a to ještě chybíte vy. Představuje to nějakou vizitku třineckého týmu?

Určitě, tři beky a dva útočníky, to by bylo skvělé pro každý klub. Kluci si to ale zaslouží, příkladně makají celou dobu, jsem za ně rád a přeju jim hodně štěstí.