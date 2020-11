/FOTO/ Přes dvacet let profesionální hokejové kariéry Tomáše Rolinka končí. Nesnadné rozhodnutí otevírá další životní kapitolu čtyřicetiletého bývalého útočníka. Zůstane Rolinek i nadále u hokeje?

Tomáš Rolínek | Foto: Deník / Luboš Jeníček

„Už během kariéry jsem si říkal, že nechci být trenérem. Člověk nemá nikdy říkat nikdy, ale mé ambice takové opravdu nejsou. To by mě nenaplňovalo a nedělal bych to na sto procent,“ řekl Rolinek.