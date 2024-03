I bez draftu to jde. Hokejový brankář a hrdina stříbrné dvacítky z loňského roku Tomáš Suchánek podepsal tříletý nováčkovský kontrakt v NHL. Po skvělých výkonech na farmě v San Diegu po něm přeci jen sáhl Anaheim! V příští sezoně se tak dvacetiletý přerovský odchovanec může dočkat premiéry v nejslavnější lize světa.

S hokejisty Přerova trénují i stříbrní medailisté z MS juniorů Stanislav Svozil a Tomáš Suchánek | Video: Deník/Ivan Němeček

Před sezonou absolvoval nováčkovský kemp s Ducks, smlouvu však podepsal nakonec pouze v AHL, ze San Diega Gulls pak dokonce putoval o úroveň níže do ECHL. Před Suchánkem tak v říjnu stála spousta překážek a dokazování vlastních kvalit. O to cennější podpis smlouvy v NHL je.

„Přemýšlel, jestli podepsat v AHL, nebo ne, ale jinou nabídku neměl. Shodli jsme se, že v juniorské soutěži by těžko měl lepší sezonu, než byla ta loňská. I po této úvaze se rozhodl nakonec se San Diegem podepsat s tím, že během sezony si může vybojovat i NHL kontrakt,“ řekl Deníku na začátku sezony bývalý Suchánkův trenér Jiří Sklenář.

V ECHL, v dalším přidruženém celku Anaheimu Tulsa Oilers, odchytal osm utkání, bylo však rychle jasné, že Suchánek je gólmanem minimálně pro AHL.

Za San Diego Gulls zatím odchytal 21 utkání s úspěšností zásahů těsně pod 92 procent a průměrem 2,56 inkasované branky na zápas. Mladšího gólmana s lepšími čísly v AHL nenajdete.

A tak se po aktuální sezoně dala nabídka od Anaheimu očekávat. Suchánek se od příštího ročníku NHL může potkat v jednom týmu s Lukášem Dostálem a utvořit tak unikátní českou brankářskou dvojici.

„Jsem za něj moc rád. Znám ho od doby, kdy mi bylo nějakých patnáct let. V Česku jsme měli stejného trenéra brankářů. Dvakrát měl skvělé mistrovství světa juniorů, ale nikdo ho nedraftoval. On si to ale vydřel svojí cestou,“ řekl Dostál americkým novinářům.

San Diego Gulls jsou mimo příčky znamenající play-off v zámoří, pro reprezentační trenéry by mladičký Suchánek navíc mohl být zajímavou alternativou pro brankářský tým na domácí mistrovství světa.