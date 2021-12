Kent Johnson v dresu michiganské univerzity.Zdroj: University of Michigan

Levé křídlo druhé kanadské formace, které bude jednoznačně jednou z největších hrozeb javorových listů. Dlouhovlasého šikulu si na letošním draftu vybral z pátého místa Columbus, ale Johnson stejně jako jeho velký přítel Power udělal razantní rozhodnutí, když upřednostnil boj s michiganskou univerzitou o dlouho chtěný mistrovský titul. V 17 zápasech má zatím na kontě 23 kanadských bodů.

A ani v organizaci Blue Jackets neskrývali nadšení z výběru právě mladého Kanaďana. „Je to tak, Johnson se stane naší příští hlavní tváří,“ zaznělo z vedení. Na levé straně juniorského výběru javorových listů tak bude neuvěřitelně nabito. V první formaci nastoupí loňská desítka draftu Cole Perfetti, tu druhou pro změnu obstará ostrostřelec Kent Johnson.

Port Moody’s Kent Johnson had a goal & an assist in ??’s 6-4 exhibition win vs. ?? ahead of the 2022 IIHF World Jr. Championships. His marker was potted off an impressive pass from Mason McTavish | #PortMoody @TriCityNews pic.twitter.com/LFeG7THavq