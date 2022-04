2) Litvínov vs. Třinec 4:3 (finále 2014/15)

Martin Ručinský s pohárem pro mistra republiky.Zdroj: DENÍK/Lukáš Kaboň

Už po samotném postupu Vervy do finále play-off propukla na severu Čech neuvěřitelná euforie. Litvínov se do přímého souboje o extraligový titul probojoval poprvé od roku 1996, tehdy však žlutočerná ponorka podlehla na poslední překážce fenoménu 90. let ze Vsetína. Po devatenácti letech ale nastala v hokejovém městečku úplně jiná situace.

Parta vedená legendárním Martinem Ručinským a skvělým Pavlem Francouzem v brance rozepsala již na samotném začátku vyřazovacích bojů neuvěřitelný příběh, jehož každá další kapitola nabírala na nevídané intenzitě. V cestě za prvním extraligovým titulem se jim tentokrát postavila silná posádka Ocelářů z Třince, mimo jiné lídr základní části právě před Severočechy.

A hned od prvního utkání bylo v sérii o pikantní příchuť postaráno. Favorit finálové série zažil na úvod nečekaný šok, když obě úvodní klání na severu Moravy zvládli lépe hokejisté Litvínova. S příznivým vedením Vervy 2:0 na zápasy se finále přesouvalo na sever Čech, kde se nejprve sice Ocelářům podařilo sérii snížit, jenže o den později přišla třetí výhra domácích a historicky první mečbol pro litvínovský klub.

Hokejová euforie. Litvínov vítal "zlaté hochy" a Ručinský řekl: Pohár patří všem

Třinečtí hokejisté se dostali pod obrovský tlak, sen podceňované partičky o zlaté tečce byl doslova na dosah. V pátém utkání ve Werk Areně došlo dokonce na nájezdy, ale litvínovské oslavy razantně odmítl Vladimír Dravecký, který poslal sérii zpět na Zimní stadion Ivana Hlinky. Ani s druhým mečbolem však nedokázali svěřenci trenérů Rulíka s Hořavou naložit, na domácím ledě padli 6:3 a finále se tak dočkalo rozhodujícího sedmého zápasu.

V utkání o všechno se psychická pohoda přesunula do domácí kabiny, třinečtí hokejisté se rázem pasovali do role favoritů a snili o jediném: dotáhnout tento famózní obrat do konce. Jenže v té nejdůležitější chvíli došla Ocelářům veškerá energie, která jim pár dní zpět pomohla sérii vyrovnat. Sedmý duel ovládli 2:0 litvínovští, kteří tak skutečně dopsali svůj jedinečný příběh do zlatého konce a doručili na sever Čech historicky první extraligový titul.

