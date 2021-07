Podle policie slavil Kivlenieks v neděli Den nezávislosti ve městě Novi ve státě Michigan. Hokejista byl s přáteli ve vířivce, když selhal ohňostroj a začal vybuchovat směrem k účastníkům oslavy. Osazenstvo vířivky se dalo na útěk. Kivlenieks při tom podle původních informací upadl a udeřil se hlavou o beton. "V této chvíli nepochybujeme o tom, že to byla nešťastná náhoda," řekl agentuře AP policejní důstojník Jason Meier.

It’s with a very heavy heart that we share the news that goaltender Matiss Kivlenieks passed away last night at the age of 24.