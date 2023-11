/FOTO, VIDEO/ Nejen hokej, paruky a legrácky. Známá skupinka zámořských fanoušků Jaromíra Jágra Travelling Jagrs zavítala do Česka i z jednoho smutného důvodu. Zákeřná nemoc postihla Jágra nosícího dres Dallasu Stars. A tak se parta vydala na výjezd, aby v posledních dnech života kamaráda Trevora poslala za moře vzkaz z rodiště největšího idola.

Travelling Jagrs si v Přerově zahráli hokej proti zdejším Old Boys. | Video: Deník/Ivan Němeček

„Vše děláme a hrajeme pro něj. Náš přílet do České republiky, do Prahy, do Kladna, to byl jeden ze snů, které jsme s Trevorem měli. A nevíte, jaké to je, žít svůj sen, dokud se tohle nestane,“ říkal Jágr s dresem New Yorku Rangers a Trevorův bratranec Tylor Keller po páteční exhibici v Přerově.

„Má bohužel rakovinu v posledním stadiu a je v nemocnici. ,Dallas Jags’, budeš nám chybět. Tohle je pocta pro tebe,“ vzkázal Keller.

Jágr v dresu Stars by ale chtěl, ať si kamarádi hlavně celý trip do Česka pořádně užívají. A to se děje. V Přerově Travelling Jagrs odehráli už třetí exhibiční utkání v krátkém časovém sledu. A tentokrát prohráli 6:8 se skupinkou Old Boys Přerov, v níž nechyběli ani někteří bývalí druholigoví hráči Zubrů.

Travelling Jagrs navštívili Přerov a odehráli utkání proti zdejším Old Boys. Tylor KellerZdroj: Deník/Ivan Němeček„Byli skvělí. Uměli si přihrát, bylo jasné, že ti kluci už spolu hokej dříve hráli. My vyznáváme víc severoamerický styl, takže víc hry do těla. Tohle nám přišlo spíš jako fotbal,“ zasmál se Tylor Keller. „Asi bychom potřebovali i víc času na trénink. A hlavně – tři zápasy za tři dny – už to bylo náročné,“ dodal.

Pozor, Travelling Jagrs nejsou žádní hokejoví nazdárci. Například Tylor Keller si ve Spojených státech zahrál i profesionální SPHL, kde v letech 2004 – 2007 táhl ofenzivu Columbusu Cottonmouths. V sezoně 2005/2006 dokonce nasbíral v 56 utkáních základní části 94 kanadských bodů a byl druhým nejproduktivnějším hráčem celé soutěže.

„Hrál jsem taky na univerzitě a takových je nás víc. Taky jsou ale mezi námi tací, kteří vlastně nehráli nikde. Jde hodně o mé kamarády,“ vysvětlil dnes 44letý asistent trenéra kanadského celku Camrose Bruins působícího v amatérské NCHL.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

„Měli jsme o Travelling Jágrs nějaké informace. Hráli o den dříve v Boskovicích, kde si zahrál i Karel Plášek starší, který je z Přerova. Věděli jsme, že jsou na tom dobře, vyhráli tam, tuším, o gól,“ prozradil Jindřich Šejba, jeden z hráčů Old Boys Přerov.

Hrálo se na třikrát 15 minut a původní domluva zněla jasně – žádná hra do těla. Párkrát se ale přiostřilo.

„Šlo o zábavu. A bylo to super. Pobavili jsme se, Jágrové taky, aspoň to tak vypadalo. Občas tam byl ostřejší zákrok, ale pohoda,“ smál se Šejba. „Jak začali prohrávat, někoho občas přitlačili, tak to šlo i z druhé strany. Ale vše v rámci fair play,“ dodal.

Milujeme české jídlo, pivo i lidi

Jak se vůbec slavná skupinka dostala na Hanou? „Zavolal nám Radek Kužílek, který v Přerově dělal sportovního manažera mládeže. Vzpomněl si, že se tady každý pátek scházíme banda starých pánů, vzpomněl si na nás a napadlo ho, jestli si to s klukama nechceme strčit,“ prozradil Jindřich Šejba.

Pro Old Boys Přerov tak šlo o velmi vzácné zpestření. Místo „černé“ proti „bílé“ nebo „Bitvy o kapra“ dorazil soupeř až z Kanady a i slušný počet diváků.

„Nesmiřitelné soupeře jsme dali do jednoho mančaftu,“ zasmál se Šejba. „Jarda byl i pro nás ikona, každé ráno jsme zapínali zprávy a sledovali, kolik zase dal gólů a nahrávek,“ doplnil.

Téma společného večerního posezení Travelling Jagrs a Old Boys Přerov tak bylo jasné. A těšili se na něj i hosté z Kanady.

„Je to skvělé. Lidé jsou úžasní. Miluji Česko. Milujeme jídlo, pivo, ale i lidi, jsou tady jedineční. Všichni se usmívají, jsou šťastní. Opravdu si to užíváme,“ prozradil Tylor Keller.

Travelling Jagrs se za moře vrací 8. listopadu. V neděli navštíví utkání Kladna s Libercem. „Chceme Jaromíra vidět. Čert to vem, jestli bude hrát, nebo ne. Jen to, že bude v hledišti a třeba nám i zasalutuje, bude zase další z těch splněných snů, které jsme s bratrancem Trevorem měli,“ uzavřel Keller.