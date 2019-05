Litvínov se naopak dohodl s útočníkem Davidem Tůmou na rozvázání smlouvy. Končí také brankář Petrásek a další trojice hráčů, která přišla vypomoci v loňské sezóně. Nově patří práva na Jana Ščotku, kometu obranných řad loňské sezóny litvínovské Vervě.

Radostnou zprávou pro všechny litvínovské fanoušky je, že kapitán týmu, který dovedl svůj tým k prvnímu historickému titulu bude v Litvínově ještě dvě sezóny pokračovat. Na stejnou dobu se dohodl s Vervou i útočník Martin Hanzl.

„Po loňské sezóně končila smlouva Michalu Trávníčkovi a Martinu Hanzlovi. Oba jsme podepsali na dva roky. Budou tak u nás dál pokračovat. Michal už má nějaké roky, ale pořád podává skvělé výkony. Myslím si, že i tuto sezónu, která se sice týmově nepodařila, tak on ji měl velice slušnou. Zasloužil si, abychom s ním podepsali smlouvu ne na rok, ale na dva, aby měl nějakou jistotu a svými výkony si o ni rozhodně řekl. O přístupu k hokeji se vedle něj mohou učit mladí hráči,“ vysvětluje Jiří Šlégr.

V Litvínově v nové sezóně nebude pokračovat pětice hráčů. Vedení se dohodlo s Davidem Tůmou na rozvázání smlouvy. Na severu Čech nebude pokračovat ani brankář Michael Petrásek, se kterým klub neprodloužil smlouvu. V týmu končí i obránci Romančík, Graborenko a Trončinský, kteří v loňské sezóně přišli vypomoci při marodce v obranných řadách. Verva před novou sezónu koupila od Pardubic práva na talentovaného mladého obránce Jana Ščotku, který má ve žlutočerných barvách za sebou výbornou sezónu.

„Do kádru přivedeme minimálně dva obránce, kde už máme předběžnou dohodu. Nevíme zatím jak Karel Kubát, který se k nám vrací a má tu platnou smlouvu. Pořád mu v ní ale zůstala klauzule, že může odejít do zahraničí. Pokusím se s ním domluvit, aby nám dal, co nejrychleji vědět, jak vidí svou budoucnost. Rádi bychom ho udrželi, ale už nechceme, aby se nám stalo, že nám v září zase odejde. Loni nám to nepomohlo, takže chceme mít jasno minimálně do doby, než půjdeme na led, aby nám řekl jak se rozhodl,“ říká generální ředitel klubu a hlavní trenér Jiří Šlégr.