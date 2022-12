Rytíři pustili nedávno do Slavie na střídavé starty brankáře Brízgalu a nyní přišla protislužba. Absentujícího Cibulskise nahradil někdejší borec Mladé Boleslavi a juniorský reprezentant Karel Klikorka. Hráč s číslem 55, který před pár lety dal svj první extraligový gól do sítě Kladna, obstaral teprve v 15. minutě první kladenskou střelu na branku (tak markantní převahu mistři měli), ale byla hned gólová – Kacetl neměl nárok. "Hlavně jsem chtěl trefit bránu. A že mi přihrál Jarda Jágra? To je sen," usmál se odchovanec Letňan.

Do Klikorkova gólu však skutečně zápas ovládal Třinec, domácí svíral dlouhé minuty v jejich pásmu a ujal se i vedení, když svou první extraligovou trefu kariéry trefil přesným nahozením obránce Havránek.

Trenérem jsem nikdy být nechtěl, říká Novotný. Teď se vrací jako asistent kouče

V závěru třetiny potěšil fanoušky padesátiletý Jágr. Právě on asistoval Klikorkovi na gól a chvíli na to vycvičil nejproduktivnějšího borce extraligy Martina Růžičku u mantinelu. Publikum právem tleskalo.

Růžička si vše vynahradil v divácky atraktivní druhé třetině, kde oba týmy nabídly řadu parádních útočných nápadů. Právě Růžička z přesilovky skóroval, ale to už je srovnával na 2:2, když hned v úvodu třetiny parádně využil početní převahu také Kubík.

Rytíři si pak vynutili převahu, měli několik přesilovek, dokonce i pět na tři, ale ještě větší šance měl z protiakcí protivník. Ty sice Bow skvěle vychytal, ale na nešťastnou teč svého zadáka Sotniekse neměl nárok. Kladnu však poskytl dýchací přístroj skvělou výhybkou zakončenou do vinglu obránce Babka. "Byl to asi můj nejhezčí gól. S Vítkovicemi byl podobný, ale tady jsem objel toho obránce, takže vede asi tenhle," usmál se Babka.

Bod si nezasloužili

Zásadní moment vyrovnané třetí třetiny přišel přesně osm minut před uplynutím 60. minuty. Dotchin nastřelil puk na branku a prostřelil Kacetla, kterého srazil vlastní obránce Čukste. Rozhodčí sice původně branku neuznali, protože podle nich gólmana podrazil Plekanec, ale po zhlédnutí videa měli jasno a rozjásali kladenské fanoušky.

Byl to nakonec zlomový moment utkání, i když pět vteřin před koncem měl Hudáček na holi jasné vyrovnání – proti byla neskutečná lapačka brankáře Bowa.

"Nenavázali jsme na herně i výsledkově povedená utkání z minulých kol, naše hra byla neučesaná. Takže si myslím, že jsme prohráli zaslouženě, za náš výkon jsme si bod nezasloužili,“ hodnotil trenér Třince Zdeněk Moták, podle něhož jeho týmu mohla ublížit i čtyři vyloučení ve druhé třetině. „Bylo tam i jedno ve třech a to by se nám nemělo stávat. Mohli jsme tak přijít o síly, které jsme mohli napnout v dalším boji,“ dodal.

Málem jsem dostal infarkt, ulevil si Plekanec po šílené koncovce v Litvínově

Domácí Pavel Skrbek dobře viděl, že jeho tým opět začal proti soupeři velkého jména s přílišným respektem. "Ale do hry nás vrátil gól a ve druhé třetině jsme si pohybem vynutili přesilovky, z nichž jsme sice dali jeden gól, ale měli jsme vytěžit víc. Ve třetí třetině to bylo nahoru dolů, Třinec měl spoustu šancí, my se přece jen báli o výsledek. V poslední minutě nás při infarktových momentech podržel náš brankář, takže máme tři body a jsme za ně moc rádi,“ řekl Skrbek, podle něhož je nutné, aby si Rytíři koncovky zápasů lépe hlídali.

Pochválil také Jaromíra Jágra, který se podle něj cítí lépe a lépe, proto ho trenéři zařadili do první formace. Co se týče dalších startů Karla Klikorky, tam se prý bude jednat. „Jeden obránce nám chybí, budeme to řešit. Každopádně Karel zahrál výborně,“ uzavřel.