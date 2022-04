Brankář Ocelářů Mazanec: Úleva, že jsem to klukům nezkazil. Mám toho plný kecky

„Já jsem tohle cítil pět let, co jsem byl v Třinci. Bylo to o denní práci. S realizačním týmem jsem pečlivě vybíral hráče, kteří přišli. Že jsem se v nich nespletl, mě hrozně těší. Moje pětiletá etapa v Třinci končí, hrozně si vážím, že tým pode mnou chtěl vždycky vyhrávat. Odcházím šťastný,“ pronesl se slzami v očích.

V roce 2017 dalo vedení v čele s Jánem Moderem a Janem Czudkem Varaďovi možnost trénovat Oceláře. „Moc jim děkuji,“ vzkázal. Do tří let chtěl titul, jenže mužstvo to stihlo o rok rychleji. „Je fantastické, že se to povedlo třikrát v řadě. Neskutečné. Přál bych Třinci další úspěchy, ale v závěsu je spousta vlčáků. Budu fandit a věřím, že mě moje kroky do klubu ještě v budoucnu vrátí,“ líčil své pocity Varaďa.

Pak popsal, proč vlastně končí. „Jsem přesvědčený, že moje cesta je správná, nejlepší. Klub jde jinudy, proto se rozdělíme. Věřím ale, že si ji zpátky zase někdy najdu,“ opakoval.

Byl však i konkrétnější. „Jako hlavní trenér i šéftrenér vyžaduji stoprocentní přístup. Viděl jsem malinko odlišnou cestu, kde se klub nějakým způsobem nacházel a nešlo to ani po dlouhé době, kdy jsem se snažil najít řeč, aby věřil mé cestě. Ať už v mládeži, či dorostu. A jako šéftrenér klubu jsem měl zodpovědnost za vývoj hráčů. Přál jsem si, abychom pro organizaci neustále vytvářeli top hráče. Nebo ty, kteří budou mít uvnitř srdce a ještě dovednosti,“ přiblížil Václav Varaďa.

Věřím, že jsme nespálili mosty

„Naše cesta se prostě nepotkala, naše vize šly jinudy. Ale jsem hrozně rád a věřil jsem tomu, že to letos dotáhneme. Věřím, že se naše cesty zase spojí. Určitě z Třince neodcházím s tím, že jsem zapšklý, nebo naštvaný. Snad to podobně vnímá i třinecké vedení. Věřím, že jsme nespálili mosty. Děkuju fanouškům, jak můj tým neustále podporovali,“ doplnil Varaďa.

Svůj um ukázal i ve finále. Třeba když do posledního utkání poslal do branky Marka Mazance místo obvyklé opory Ondřeje Kacetla. „Cítil jsem, že to Marek zavře,“ pronesl bez pochybností.

„Zpátky se nedívám, dělám kroky, o kterých jsem přesvědčený. I když pak třeba nevyjdou, nelituji jich. Takhle by to mělo být. Ondra Kacetl měl skvělé play-off, vychytal nám to. V závěru mu možná malinko došla šťáva, to je ale ve sportu normální. Hrál jsem si s oběma variantami, jsem rád za to, jak to dopadlo,“ oddechl si Václav Varaďa.

Byl nadšený, že z týmu vybudoval kolektiv, který chtěl neustále vyhrávat. Teď si však užije oslavy a poté bude plánovat, co dál. V této chvíli ale podle svých slov nabídky na stole nemá, ačkoli se dříve mluvilo o zájmu ze zahraničí. Především ze Švýcarska.

Nejsem vyhořelý, ale hladový

„Kontaktovaly mě týmy ze špičkových zahraničních soutěží, ale i týmy z Česka, když jsem svůj odchod z Třince oznámil. Všem jsem říkal, že se tím teď nechci zaobírat, že se chci stoprocentně soustředit na sezonu s Třincem. Hokej miluju a chci trénovat. Ale kde to bude? Budu to pečlivě zvažovat a rodina v tom určitě bude hrát velkou roli,“ měl jasno Varaďa s tím, že chuť má.

„Nejsem vyhořelý, naopak jsem hladový a chci vyhrávat. A věřím, že můj tým vždycky bude chtít vyhrávat,“ dodal.

Nejradši by měl angažmá už pro novou sezonu, ale pokud se tak nestane, hodlá na nabídku čekat a čas trávit inspekčními cestami do zahraničí. „Budu se snažit zdokonalit v tom, co dělám a umím,“ nastínil Václav Varaďa.

„Na jednu stranu se na to těším, zase ale vím, že mi hokej bude chybět. Budu chtít trénovat co nejdřív, ale takhle to prostě mělo být. Správný moment pro mě vyvstane. Ať to bude kdekoliv,“ byl přesvědčený.

„Možná to nyní vyzní blbě, ale jsem nažhavený na to zase trénovat. V české extralize je plno, v Třinci to nebude. Zahraničí? Třeba něco přijde, anebo se mi to ještě nebude líbit a budu se věnovat vývoji mladých hráčů, dovednostním kempům. Nebo budu sám sebe posouvat dál inspekčními cestami, uvidíme,“ plánoval Varaďa.

O tom, kde nakonec zakotví, bude podle jeho slov rozhodovat vícero aspektů. Od stavby kádru, přes fakt, že jeho vize se musí slučovat s klubovou. „Za těch pět let v Třinci jsem byl o něčem přesvědčený a šel jsem si za tím. Nikdy si do toho nenechám mluvit zleva zprava. Jdu si za svým cílem, lidi a hráči, kteří mě znají, vědí, jaký jsem. Těch pět let v Třinci bylo něco skvělého, fantastického. Další angažmá na rok, dva, tři? Nevím. Když mě to bude naplňovat, a mě hokej naplňuje. Věřím, že se zase někde potkáme,“ zakončil Václav Varaďa.