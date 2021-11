Růžička se vrací domů do Litvínova. Nahradí slovenského kouče Országha

Už pár dní se o tom spekuluje a teď je to hotová věc. Trenér Vladimír Růžička se vrací do extraligy. Hrdina z Nagana se poprvé postaví na lavičku svého Litvínova, odkud se před lety sám dostal do velkého hokeje.

Vladimír Růžička se vrací do extraligy, poprvé v trenérské kariéře povede Litvínov. | Foto: Deník

O trenérské rošádě na severu Čech jako první informovaly zdroje blízké klubu. A Litvínov Růžičkovo angažmá pod Krušnými horami dnes potvrdil. Růžička už v minulosti byl pro Litvínov volbou, z jeho angažování ale vždy sešlo. Teď vystřídá slovenského trenéra Vladimíra Országha. „Vláďa je trenér, který má za sebou spoustu zkušeností na klubové i reprezentační úrovni. Věřím, že nám pomůže stabilizovat výkony mužstva,“ řekl generální ředitel Vervy Pavel Hynek. Růžička podepsal smlouvu zatím do konce sezony. VIDEO: Nenávist ve Zlíně. Fanouškům došla trpělivost, málem se porvali Přečíst článek › Osmapadesátiletý kouč a kapitán olympijských vítězů z Nagana za Litvínov odehrál 335 zápasů, ve kterých vstřelil 221 branek a přidal 182 asistencí. K poslednímu utkání v litvínovském dresu nastoupil 5. ledna 1990. Domů se tak vrací po téměř 32 letech. Nyní se poprvé ve své trenérské kariéře postaví na litvínovskou střídačku. Tým povede společně s asistentem Václavem Sýkorou. Vedení klubu HC VERVA Litvínov se rozhodlo během reprezentační přestávky odvolat hlavního trenéra Vladimíra Országha. Nově povede Vervu jako hlavní trenér zkušený Vladimír Růžička, který prozatím podepsal smlouvu do konce sezóny. Více v tiskové zprávě ➡️ https://t.co/edlQE8D2NA pic.twitter.com/A8dZAmi2kC — HC VERVA Litvínov (@hcverva) November 9, 2021 Naposledy zkušený exreprezentační trenér vedl v elitní soutěži Hradec Králové. V současnosti cepoval prvoligovou Kadaň ve druhé nejvyšší soutěži, se kterou se mu ale nepovedlo uhrát ani bod. Konec v Kadani nebyl pro Růžičku problém. Vítkovice hlásí posilu. Střelec Lakatoš končí ve Finsku, vrací se do extraligy Přečíst článek › „Byli jsme domluveni, že v případě nabídky z nejvyšší soutěže nebudu Vláďovi bránit v odchodu,“ řekl kadaňský šéf a Růžičkův kamarád Petr Klíma. Országh trénoval Vervu druhou sezonu. Momentálně desátý tým extraligové tabulky zvítězil v posledních dvou zápasech. „Vladovi děkujeme za práci a odvedené služby v našem klubu. Přejeme mu hodně štěstí ve sportovním i rodinném životě,“ vzkázal Hynek.