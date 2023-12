Hokejový trenér Slovanu Bratislava Vladimír Růžička, který na Slovensko odešel před dvěma měsíci po svém epizodním angažmá v ústeckém klubu, vstupuje na tenký politický led. Na svém novém facebookovém profilu se pochlubil setkáním s místopředsedou strany SPO Matějem Drbohlavem. Zmiňovaná politická strana patří radikálovi Jindřichu Rajchlovi, který je označovaný za proruského dezinformátora.

Vladimír Růžička vzpomíná na své začátky v Litvínově | Video: Deník/František Bílek

Růžička se s Drbohlavem sešel v bratislavském hotelu DoubleTree By Hilton. „Dnes trochu edukativně… Potkal jsem se totiž na předvánočním setkaní s místopředsedou strany PRO Matějem Drbohlavem v Bratislavě, kde jsme řešili financování mládeže ve sportu," objevilo se ve středu večer na oficiální stránce v minulosti úspěšného hokejového kouče. „Jsem rád, že mohu být součástí tohoto tématu, protože je nesmírně důležité, aby naše děti měly ke sportovním aktivitám dveře otevřené a podpora státu tak k tomuto tématu maximální," stálo ještě v jeho příspěvku.

Napodobí Vladimír Růžička své spoluhráče z Nagana Milana Hniličku nebo Jiřího Šlégra, kteří se rovněž rozhodli vstoupit do politiky?

Růžička už byl v minulosti spojovaný s kontroverzním republikánem Miroslavem Sládkem. Ve druhé polovině devadesátých let poskytl týdeníku Republika rozhovor o své sportovní kariéře, později ale bylo toto interview stranou prezentováno v rámci předvolební kampaně. Na základě toho byl odchovanec Litvínova v několika médiích označen za voliče Sládkovy strany, samotný Růžička zvažoval trestní oznámení.

Žhářská kauza

Rajchlova strana PRO (Právo Respekt Odbornost) často ústy svého předsedy mluví o pádu vlády, šíří dezinformace a zpochybňuje západní směřování Česka. Rajchl byl organizátorem několika protivládních demonstrací. Matěj Drbohlav, který se Růžičkou sešel, je v Chomutově jednatelem firmu obchodující s nemovitostmi.

Na severu Čech je známý především ve spojitosti s žhářským útokem na auto manželky bývalého náměstka primátora Chomutova Davida Dindy, který byl v minulosti významnou postavou chomutovského hokeje. Nyní působí jako šéf marketingu v hokejové Spartě. Drbohlav byl ve zmiňované kauze nepravomocně odsouzen za to, že měl skutek objednat u svého zaměstnance. Soud mu vyměřil trest čtyři měsíce odnětí svobody s podmíněným odkladem na jeden rok a dále peněžitý trest ve výši 50 tisíc korun.

Růžičkovi bylo na facebooku ihned plánovaní spolupráci s Drbohlavem a stranu PRO vyčítáno. Proč se rozhodl své jméno spojit právě s kontroverzní sranou?

„Žiji v okrese Chomutov a Matěje znám delší dobu. Pro mě je to pohodový a normální člověk. Co vím, tak to auto shořelo Davidu Dindovi, který je stíhaný za dotační podvod. Dovedl chomutovský hokej tam, kde je teď," odpověděl bývalý trenér Chomutova, který v tamním klubu při svém angažmá pochopitelně spolupracoval i s Dindou.

Ani trestní rejstřík Vladimíra Růžičky není čistý. V roce 2016 byl odsouzený za zpronevěru peněz otce jednoho z juniorů HC Slavia Praha, který za ně požadoval prosazení svého potomka ve vrcholovém hokeji. Růžičkovi byl uložen peněžitý trest ve výši 400 tisíc korun.