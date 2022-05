Bruslaři už v minulém týdnu oznámili, že tým v příští sezoně povede z pozice hlavního trenéra Ladislav Čihák. Ten už má k sobě nyní i asistenta, kterým nebude nikdo jiný než Petr Haken. Právě ten se v minulé sezoně postavil na lavičku po bok Radima Rulíka po odchodu Pavla Patery. „Petr se na jaře osvědčil. Do kolektivu zapadl, byť to bylo neplánované, a týmu v nelehké situaci velmi pomohl. Nakonec se i on zapsal pod úspěch v podobě postupu do semifinále,“ uvedl pro klubový web sportovní manažer Václav Nedorost.