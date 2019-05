Mistrovství světa na Slovensku startuje už příští týden v pátek. Moc času už opravdu nezbývá. Jenže trenér národního týmu Miloš Říha stále testuje a hledá optimální složení týmu. Proti Švédsku vyjela na led všechna esa z NHL, která se podepsala na vítězství Česka 3:0.

Hlavně chtěli ale Češi odčinit mdlou první polovinu utkání s Finskem a následnou porážku 2:3. To se dařilo už od samého začátku duelu proti Švédsku, které nastoupilo s největšími hvězdami. V bráně třeba s Henrikem Lundgvistem, v obraně s Oliverem Ekmanem-Larssonem a v útoku s mladičkou kometou letošního ročníku NHL Eliasem Petterssonem.

První branku a zároveň rozhodující obstarala druhá česká útočná lajna ve složení Ondřej Palát, Filip Chytil a Dmitrij Jaškin. Gól dal posledně jmenovaný. „Hráli jsme o dost líp než proti Finsku. Všichni jsme se na duel výborně připravili, čemuž odpovídá i výsledek,“ sdělil Jaškin.

V zámoří přitom nezažil povedený ročník. Jenže sotva oblékl dres národního celku, přepl na vyšší úroveň. „Cítil jsem se o dost líp oproti čtvrtku. Dlouho jsem předtím nehrál, což bylo cítit a proti Švédsku to bylo lepší,“ líčil šestadvacetiletý forvard Washingtonu.

Švédové využili výzvu trenéra

Ve druhé části přidal i svoji druhou trefu. Jenže ta nebyla na základě přezkoumání videa uznaná. Švédové využili novinku, která bude na letošní šampionátu, takzvanou výzvu trenéra. „U toho gólu je to strašná rychlost, takže jsem viděl jenom kotouč v brance, proto jsem se radoval. Jenže na videu jde vidět, že jsem netrefil puk, ale beton. Kvůli tomu jsme posunul gólmana a to se nesmí,“ uznal Jaškin neregulérnost branky.

Od toho momentu jakoby se Švédové odrazili a začali dominovat na brněnském ledě. „Pro nás dobrý test. Ověřili jsme si pár věcí, na kterých chceme pracovat. Byly tam dobré pasáže, ale i chvilky, kdy jsme měli problémy. Hlavně ve druhé třetině, ve které jsme se nemohli pořádně dostat z obranného pásma. Ale ustáli jsme to,“ líčil asistent trenéra reprezentace Robert Reichel.

Skvělý výkon podával zejména Patrik Bartošák v bráně. Pochytal všech dvaadvacet střeleckých pokusů soupeře. „Podal kvalitní a výborný výkon. Soustředil se na každou střelu a hodně nám pomohl,“ chválil ho Reichel.

Ve třetí části se hra opět vyrovnala. Stav 1:0 pro Česko vydržel až do samého závěru. Jenže pak Švédové zkusili hru bez gólmana a dostali dvě branky. Prosadili se Ondřej Palát a Jakub Voráček, kteří stanovili konečné skóre na 3:0.

Na Rusy s pozměněnou sestavou

Poslední utkání Českých hokejových her sehrají Češi v neděli proti našlapanému Rusku s Alexanderem Ovečkinem či Jevgenijem Malkinem. Proti sborné by měla na led vyjet pozměněná sestava. Trenéři chtějí rozložit zápasovou zátěž na všechny a navíc si ještě vyzkoušet některé hráče. „O sestavě určitou představu máme, ale vždy je lepší počkat do druhého dne. Ráno si sedneme a věřím, že postavíme sestavu, která porazí Rusko,“ dodal Reichel.

Česko – Švédsko 3:0

Třetiny: 1:0, 0:0, 2:0. Branky a nahrávky: 8. Jaškin (D. Sklenička), 58. Palát, 59. Voráček (Rutta). Vyloučení: 3:4. Využití: 0:0. Střely na branku: 23:22. Rozhodčí: Konstantin Olenin, Jevgenij Romasko – Tomáš Brejcha, Jiří Gebauer. Diváci: 7 700 (vyprodáno).

Česko: Bartošák – Hronek, J. Kolář, Gudas, D. Sklenička, Rutta, Moravčík, Zámorský, D. Musil – Voráček, Simon, Frolík – Jaškin, Chytil, Palát – H. Zohorna, T. Zohorna, D. Kubalík – Tomášek, Fořt, Červený – Rousek.

Švédsko: H. Lundqvist – A. Larsson, Ekman-Larsson, E. Gustafsson, M. Pettersson, Hägg, Svedberg, Bengtsson – Hörnqvist, E. Pettersson, Bratt – E. Lindholm, A. Kempe, Lindblom – Nygård, Lander, Eriksson – M. Kempe, Krüger, Rasmussen – Wedin.