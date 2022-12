Brankářská ikona pražské Sparty Petr Bříza, legenda New Jersey Devils Patrik Eliáš i člen zlaté generace české hokejové reprezentace David Moravec. Tyto tři výrazní bývalí hráči se spolu s dnes už legendárním rozhlasovým novinářem Alešem Procházkou dočkali pocty v podobě uvedení do Síně slávy českého hokeje.

„Všichni spolu mámě něco společného. S Petrem jsme oba nikdy nevyhráli v reprezentaci zlato. Pan Procházka byl celý život taky věrný jednomu týmu – Českému rozhlasu. S Davidem nemáme společné nic kromě toho, že jsme jeden čas měli stejný účes,“ vyprávěl se smíchem dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Eliáš.

„Tak, jak říkal Karel Gott, opravdu jsem to nečekal. A myslím to od srdce. Nejsem si jistý, jestli moje kariéra v národním týmu dosahuje takové pocty. Jsem rád, že to není jenom o úspěších, ale o přesahu šířit dobré jméno českého hokeje nejen u nás, ale i v zámoří. To se mi, myslím, povedlo,“ dodal.

Za svými kariérami se ohlédly i zbylé oceněné osobnosti. „Důležitým datem pro mě byl 20. duben 1972. Tehdy jsme v Praze porazili Sovětský svaz a já byl jako pan Kodet, když v Pelíšcích vyřvával na balkoně protirežimová hesla. Tak jsem začal chytat. Měl jsem štěstí, že tehdejší brankář udělal malér ve škole. Já dostal jeho výstroj a druhý den jsme prohráli 0:27,“ zavzpomínal s úsměvem Bříza, trojnásobný vítěz domácí soutěže.

„Měl jsem štěstí na generaci, se kterou jsem vplul v roce 1997 na mistrovství světa. Dostali jsme naloženo od Kanady, ale o rok později jsme jim to vrátili. Štěstí je určitě zapotřebí, ale člověk tomu musí jít naproti,“ ohlédl se za svojí hráčskou kariérou Moravec. Dobře ví, o čem mluví. Sám vyhrál olympijské hry a dva světové šampionáty.

S mikrofonem za hokejem

Neopomněl přitom zavzpomínat ani na posledního oceněného – sportovního novináře Procházku. „Když jsem byl menší, tak jsme s otcem poslouchali S mikrofonem za hokejem. Pan Procházka byl jeden z brilantních redaktorů, který tam jednoznačně vyčníval,“ vysekl poklonu zkušenému žurnalistovi.

„V radiu jsem účinkoval 45 let a celou dobu jsem se motal kolem hokeje. S čistým svědomím můžu říct, že mě to nikdy neotrávilo. Byl jsem vděčný, že jsem si tuhle novinářskou parketu mohl vyzkoušet. Celou tu dobu jsem měl na sobě jeden dres – Český rozhlas,“ řekl pyšně Procházka, který předvedl i svůj pověstný humor.

„Dovedu si vážit toho, že jsem se dostal do takové elitní hokejové společnosti. Už nemusím Ježíškovi psát, co bych si od něj přál. S předstihem mi obstaral tento vzácný dárek, který bych jinde nekoupil. I když mám tušení, že to nebylo přímo z jeho hlavy,“ dodal.

Všichni čtyři ocenění obdrželi za zvuku fanfár vzpomínkovou plaketu i speciální sako členů Síně slávy, které na podšívce ukrývá jejich jméno jako na reprezentačním dresu. Vybraná společnost českého hokeje se tak rozrostla už na 146 členů.