Podstata je naprosto jednoduchá, hraje zkrátka ten, kdo zrovna není v karanténě. A nutno říct, že počet „zdravých“ mančaftů se zužuje každým dnem. Kamkoliv momentálně ukážete na mapě hokejové Evropy, tam se potýkají s devastujícími následky koronavirové pandemie.

V českém prostředí to zatím naštěstí odnesli „jen“ hokejisté Třince, Českých Budějovic a nyní nově i Mladé Boleslavi, kteří se tak museli přesunout do domácí izolace. A tím vzniká pro organizační složky evropských soutěží nepředstavitelné harakiri s překládáním odložených zápasů. A kdyby jenom s tím.

Stále mohutněji se tak v české extralize začíná spekulovat o variantě, jenž by vícero klubům doslova zachránila krk, ale v nižší soutěži naopak rozpoutala hotové peklo. Možnost dalšího uzamčení extraligy je předmětem debaty, avšak vedení ligy o tom zatím nechce ani slyšet.

„Povím k tomu jen suché ne. O tomhle by navíc musel rozhodovat svazový výkonný výbor, což rozhodně není na pořadu dne,“ prozradil ředitel extraligy Josef Řezníček.

A se stejnými, ne-li mnohem většími potížemi, které v posledních dnech zasáhly české hokejové prostředí, se potýká celá plejáda nejlepších soutěží evropského kontinentu. Zápasy se ruší ve Švédsku, Finsku, soutěž zastavila i KHL a snad největším otloukánkem se stalo Švýcarsko.

Soutěž, jež si v Evropě postupem času vytvořila vskutku populární jméno a zároveň se stala vyhledávaným útočištěm pro klidný život hokejových cizinců. Své o tom ví nejen čeští krajánci, ale rovněž bohatá výprava Švédů či bývalých hvězd ze zámoří.

Jenže před Vánoci se v tamějším prostředí rozmohl takový nešvar. Avšak tady nejde o žádné sprosté slovíčko. Švýcarský hokej opět zasáhla koronavirová pandemie a tentokrát si rozhodně žádné servítky nebrala. Do karantény musela většina mužstev a National League se tak na čtrnáct dní téměř přerušila.

Zrušen byl i slavný Spenglerův pohár, na nějž se letos chystala s velkým očekáváním pražská Sparta. Stadiony se kompletně vylidnily a celá budoucnost soutěže je nyní v nejistotě. „Pandemie vážně poškodila duši ledního hokeje,“ řekl švýcarský novinář Klaus Zaugg.

Po hokejové mapičce se můžeme dále vydat hned do sousedního Německa s Rakouskem, kde rovněž ruší plánované zápasy jako na běžícím páse. O absolutní rekord se postarali hokejisté Iserlohhnemu, kde testy odhalily hned 25 pozitivních případů u hráčů a realizačního týmu.

Koronavirové patálie trápí i hokejovou Skandinávii, ve švédské elitní soutěži si karanténou v posledních dnech prošly celky Skelleftea, Växjö, Timrä i Leksands. A v současné chvíli se v domácí izolaci nachází pro změnu zase Färjestad. Tady doslova platí to, že hraje ten, kdo zrovna může.

Ve Finsku zasáhl covid kabinu Lahti Pelicans s českými útočníky Lukášem Jaškem a Jiřím Smejkalem, se stejnou situací se v těchto dnech potýkají i hokejisté Jyväskyly s obráncem Janem Ščotkou či TPS Turku. Obloha se zatahuje i nad soutěžemi ve Francii, Dánsku a také sousedním Slovensku.

A případ poslední, zároveň nejžhavější: ruská KHL. Ta předevčírem dokonce ohlásila úplné přerušení programu na dobu jednoho týdne, když se pandemie šířící se napříč všemi kabinami týmů vymkla jakékoliv kontrole.

„K úternímu dni mělo pozitivní test na covid z řad členů klubu 171 lidí, z toho hned 124 hokejistů. Za takové situace se zkrátka musely podniknout patřičné kroky,“ zaznělo z řad vedení soutěže.

⚡ The KHL postpones all games from January 15 through January 21 to later dates to be announced in a following official communication: https://t.co/BJ78s1HOAH pic.twitter.com/lzmFgPkEuP