„Všichni se těšíme, motivace je pořád vysoká,“ říká Petr Vrána. „Léto bylo samozřejmě náročné, ale mně osobně to pořád baví a s klukama jsem strašně rád. Už sice přicházejí momenty, kdy si říkáte, jestli to ještě zvládnete, jestli už toho není dost. Ale pokud to půjde, nevidím důvod, proč končit. Motivace je vždycky, chceme vyhrávat.“

Do letní přípravy se vám vešla i olympiáda v Paříži a senzační bronz Nikoly Ogrodníkové. Jak jste si olympiádu užil?

Byl to neskutečný zážitek. My žijeme hokejem, který je pro nás vše, ale na olympiádě jsem si uvědomil, že špičkoví atleti jsou ještě úplně někde jinde. Paříž, obrovský stadion, atmosféra… Celkově to byl opravdu neskutečný zážitek. Jsem hrozně rád, že mi to Niki umožnila a měl jsem možnost tohle zažít naživo. Kolikrát se podaří být na olympiádě? A ještě k tomu v Paříži a takhle blízko. Jsem rád, že mě naši trenéři pustili a že to vyšlo. Snad to i mladému něco dalo, i když si to možná ještě tolik neuvědomuje.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Finále play off hokejové extraligy - 6. zápas: HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové, 28. dubna 2023, Třinec. Petr Vrána z Třince.

Dá se nečekaný bronz z oštěpu přirovnat k vašemu zázraku na extraligovém ledě?

(usměje se) Někdo může říct, že oštěp je o jednom hodu, ale Nikol si přípravu načasovala fakt perfektně. Pomaloučku zvedala výkony a sama se připravila opravdu výborně. Bylo tam i kus štěstí v kvalifikaci, která je asi nejtěžší část závodu. Byly i favoritky, které to nezvládly. A Nikol ve finále, kdy jí teklo do bot, zase dokázala třetím hodem hodit. Načasovala to výborně, i když třeba holky neházely zrovna tolik, na co byli diváci zvyklí.

Až se tedy bude vyhlašovat anketa Trenér roku, budou o vítězství zápolit hokejový kouč Zdeněk Moták a oštěpařská trenérka Nikola Ogrodníková?

(zasměje se) Asi jo. Se svým trenérem se dohodli, že se rozejdou a měla to těžké. Musím říct, že se opravdu poctivě připravovala, měla s tím hodně práce. Viděl jsem to doma z první ruky. Všechno si musela plánovat, zajišťovat sama. Klobouk dolů.