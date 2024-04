Popáté v řadě se mohou stát šampiony. Hokejisté Třince vyhráli nedělní maratónské rozhodující 7. semifinále play-off extraligy na ledě pražské Sparty 3:2 v prodloužení, když srovnali pouhých 55 vteřin před koncem třetí třetiny. Sérii otočili jako první v historii vyřazovacích bojů nejvyšší domácí soutěže z 0:3 na 4:3 a o titul si to od úterý 16. dubna rozdají s Pardubicemi.

Dominik Hrachovina likviduje trestné střílení třineckého Marka Daňa. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Důležitý první gól dal již po necelých pěti minutách produktivní domácí obránce Krejčík poté, co protlačil puk za Kacetlův beton u levé tyče, kde zůstal zaklíněný po Chlapíkově obkroužení branky a zakončení. Hosté ještě do konce první třetiny srovnali, v přesilovce se prosadil Helewka.

Spartě vyšel také nástup do druhé třetiny. Po pouhých 27 vteřinách využil hned první početní výhodu svého mužstva Krejčík, jehož nahození od modré čáry skončilo po lehké teči třineckého Čacha v brance. Pražané tak potrestali faul Smithe, který přišel až po přezkoumání sudích u videa.

Zdroj: Deník/ Pavel Kortus

Oceláři ve 43. minutě srovnali zásluhou Ciencialy, gól však sudí po trenérské výzvě domácích zrušili kvůli hře vysokou holí Daňa. Hosté se však nevzdali a právě Daňo pouhých 55 vteřin před koncem srovnal zblízka při power-play ve hře 6 na 4 po vybídnutí Hudáčka a šlo se do prodloužení.

Dynamo odpálilo postupový dynamit. Pardubice jsou ve finále po dvanácti letech

V nastavení poslal do finále Třinec v čase 121:46 Miloš Roman. „Je to velká škoda. Za stavu 2:1 jsem měl na holi gól, ale nedal jsem,“ litoval útočník Sparty Filip Chlapík. „Zase jsme věřili až do konce, do poslední minuty, do posledních sekund. A byli jsme odměněni,“ prohlásil forvard Třince Marko Daňo.