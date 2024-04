/VIDEO, FOTO/ Prožil specifickou sezonu, kterou zakončil nejlépe, jak mohl. Hokejový útočník David Cienciala zahájil extraligový ročník v dresu Pardubic, nakonec se stal v dramatickém finále katem Dynama. Na začátku druhého prodloužení nedělní sedmé bitvy na východě Čech rozhodl o vítězství Třince 2:1 a odstartoval oslavy pátého mistrovského titulu v řadě pro Oceláře.

Útočník třineckých Ocelářů David Cienciala. | Foto: HC Oceláři Třinec

„To je hokejový život. V lednu nastalo to, že jsem se v autobusu cestou na zápas dozvěděl, že v Pardubicích končím. Byl to pro mě totální šok. Stěhovat se zase do Třince… Ale stěhovali jsme se domů, v tom to bylo jednoduché. Žena byla navíc těhotná v devátém měsíci. Ale nějak jsme to zvládli a narodil se nám zdravý prcek. A já teď můžu slavit další titul. Neskutečné,“ řekl novinářům bezprostředně po zvládnutém finále David Cienciala.

Paradoxem je, že když dobyl svůj první titul kariéry v roce 2019, stal se tátou poprvé. „Tehdy se nám narodila malá. Jsou to vážně neskutečné pocity,“ vykládal Cienciala. „Ale další děti už přidávat nebudu,“ doplnil s úsměvem.

S Dynamem zúčtoval v tu nejlepší možnou chvíli. „Před druhým prodloužením jsme si říkali, že to rozhodneme. Marko Daňo to tam perfektně hodil a já jsem si za tím šel. Ani nevím, jak ta branka padla a čím jsem puk zasáhl. Viděl jsem, že puk šel za brankovou čáru, ale nebyl jsem si jistý, zda to bude platit. Prvně jsem tomu ani nevěřil, ale pak na mě začal skákat kluci, takže mi to došlo. Nepopsatelný pocit, neskutečná radost,“ přiblížil Cienciala.

„Ještě teď mě z toho mrazí, když si vezmu, že jsme hráli tři série na sedm zápasů. Už jen to, co jsme dokázali proti tak silné Spartě v semifinále, teď s Pardubicemi ve finále. Bylo to o jedné chybičce, šťastnější jsme byli my. Bylo jedno, kdo z nás ten gól dá. Jsou to neskutečné pocity. Nemám slov, jak to dopadlo, že jsme to dokázali,“ podotkl Cienciala.

„Jsem za to strašně rád, že mám další titul. Měli jsme neskutečně těžkou cestu v play off a ukázali jsme charakter. Nikdo moc nevyčníval. Dokázali jsme to jako tým. Šli jsme si za tím, klobouk dolů,“ uvedl útočník, který se do rodného Třince vrátil v lednu výměnou za Richarda Pánika.

Třinec urval třetí sedmizápasovou sérii po sobě. „Bylo to strašně těžké, 21 zápasů. Ale zvládli jsme to neskutečně jako tým. Únava šla stranou. Všichni jsme šlapali na sto procent,“ dodal Cienciala s tím, že už se těší na mistrovské oslavy. „Jak budeme slavit? Brutálně,“ uzavřel David Cienciala.