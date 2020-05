Kladenští sběratelé světových hokejových titulů zažili turbulentní sezonu 1999/2000. Pavel Patera, Martin Procházka ani František Kaberle nedokončili sezonu tam, kde ji začali. Po různých peripetiích se ale zase všichni sešli na mistrovství světa a národnímu týmu pomohli v ruském Petrohradu obhájit zlaté medailez Osla.

Pavel Patera a Martin Procházka v dresu české hokejové reprezentace | Foto: ČTK/Doležal Michal

Kaberleho vyměnili v jeho první sezoně za mořem Los Angeles v březnu 2000 do Atlanty, ta však nepostoupila do play off, a tak tvořivý obránce rád kývl na nabídku nového trenéra reprezentace Josefa Augusty, aby se připojil k národnímu týmu. To Patera s Procházkou přišli oba z české extraligy. Oba přitom také začínali za mořem, ale jejich zaměstnavatelé k nim nechovali obdiv evropských klubů.