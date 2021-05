Luděk Čajka, 26 let

Luděk ČajkaZdroj: Rodinný archiv

Leden 1990. Československo si zvykalo na svobodu. Jen krátce si ji ale mohl vychutnat zlínský kapitán Luděk Čajka. Do konce zápasu mezi Košicemi a Zlínem zbývalo něco málo přes dvě minuty. Čajka v souboji dojížděl puk u vlastní branky, ztratil rovnováhu a narazil do mantinelu. Vážně zraněný byl převezen do nemocnice. Lékaři už ovšem Čajkovi nedokázali pomoct, 14. února šestadvacetiletý obránce svůj boj o život prohrál. Nešťastná událost se promítla i do úpravy pravidel ledního hokeje.