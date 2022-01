Třiadvacetiletý syn české hokejové ikony se prosadil hned ve své druhém utkání v kanadsko-americké NHL a tím trumfnul svého otce. Robert Reichel totiž čekal na první trefu do třetího duelu.

„Neuvěřitelný pocit. Nevím, co mám říct,“ soukal ze sebe dojatý Kristian Reichel, který vyrovnávacím gólem na 2:2 přispěl Winnipegu k vítězství 5:4 v prodloužení na ledě Vegas. V kabině „Tryskáčů“ pak převzal putovní helmu pilota stíhačky, což je tradiční rituál.

Satisfakce. Tvrdili, že nikdy nebudu tak dobrý jako táta, řekl Reichel po debutu

Jets na ledě Vegas prohrávali po první třetině 0:2, po čtyřech minutách druhé části ale vyrovnali. Na 1:2 snížil Jansen Harkins a vyrovnání zařídil o 20 sekund později Reichel. Litvínovský odchovanec si v pravém kruhu našel odražený puk a pohotovou střelou na bližší tyč přesně vypálil.

"Big goal for Reichs!"



Five different Jets found the back of the net, but the helmet goes to Kristian Reichel for netting his first @NHL goal!#GoJetsGo | #WPGvsVGK pic.twitter.com/H0GZMryUyK — Winnipeg Jets (@NHLJets) January 3, 2022

„Udělal jsem jen to, co po mně trenéři a spoluhráči chtějí – jen jsem vystřelil na branku. Vybral jsem si roh, zavřel jsem oči a a vystřelil. Byla to trochu šťastná střela,“ culil se Reichel.

Útočník Winnipegu se teď cítil mnohem komfortněji než při svém debutu před Vánoci. „Bylo to mnohem lepší. Při mém prvním utkání tam bylo hodně emocí, byl jsem nervózní. Teď už jsem věděl, co mám čekat,“ přikývl český talent, který v NHL nebyl draftován.

Covidová pauza

Reichel dostal šanci v prvním týmu podruhé za sebou. Zápasy ale dělilo kvůli covidové pauze třináct dní. „Když dva týdny nehraje a jen trénujete, je to těžké. Ale pro mě to byla výhoda, protože jsem mohl kvalitně potrénovat a připravit se na zápas,“ prozradil.

Naštvané hvězdy a hrozba katastrofy. Hokej pod pěti kruhy je pod palbou kritiky

Podporu našel i ve spoluhráčích. „Všichni v týmu mi hodně pomohli, díky nim jsem to měl o mnoho snadnější,“ děkoval Reichel, který si pochvaloval souhru s Adamem Lowrym a Andrewem Coppem, společně jim to na ledě klape. „Jsem podobný hráč jako tihle dva. Snažím se jim pomáhat.“

The goal ? the celly ?



Congrats on your first NHL goal Reichs!!



?: Kristian Reichel#GoJetsGo | #WPGvsVGK https://t.co/q8a7DyegTd pic.twitter.com/IqK2Z8WS5f — Winnipeg Jets (@NHLJets) January 2, 2022

Reichel se vydal z Litvínova za velkou louži v roce 2017. Po roce v juniorské WHL letos kroutí už čtvrtou sezoně v AHL v týmu Manitoba Moose. Teď by mohl farmu konečně opustit a zabydlel se v kabině Jets. „Každá příležitost je skvělá, je to pro mě úžasná odměna. Potřebuju udělat další krok, abych se každý zápas dostal do sestavy,“ uvědomuje si.