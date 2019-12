Osmadvacetiletý Tuohimaa, který chytá finskou nejvyšší soutěž za IFK Helsinky, má z minulosti několik reprezentačních startů za mládežnické výběry. Teprve dnes se ale dočkal debutu mezi dospělými. A hned se stal jasným hrdinou zápasu. Inkasoval jediný gól, sám ale také k výhře 5:1 jedním vstřeleným pomohl.

"Je to úžasný pocit, moc krásný, nemůžu k tomu říct vůbec nic jiného. Je to opravdu něco neuvěřitelného. A pro mě jeden z životních zážitků," řekl Tuohimaa novinářům.

První zásah v kariéře

Z gólu měl neskrývanou radost, stejně tak jako jeho šokovaní spoluhráči a celá finská střídačka. Trefil se z hranice vlastního brankoviště. "Bylo hezké sledovat, jak puk klouže do branky. I když jsem měl trochu strach, protože na konci šel trochu mimo. Ale spadlo to tam. Když jsem to viděl, bylo to vážně něco," přiblížil Tuohimaa.

Gólovou radost si jako střelec vychutnal poprvé. "Ano, je to první gól," přitakal. Přiznal ale také, že ho zápis mezi kanonýry lákal už delší dobu. "Párkrát už jsem to zkoušel, ale tohle je poprvé, co se mi podařilo uspět," uvedl Tuohimaa.

Co na jeho zásah říkali spoluhráči? "Nic moc, jen mi gratulovali," řekl Tuohimaa. Jeho premiéra vyšla po všech stránkách na výbornou, i proto, že byla vítězná. "Je to perfektní. Právě tohle je na tom všem nejdůležitější - že jsme vyhráli. Nemohlo to být lepší," radoval se Tuohimaa.