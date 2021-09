Vždyť také nejlépe postaveným hráčem se stal obránce brněnské Komety Stanislav Svozil, který se postupně propadl až do třetího kola na konečné 69. místo. A i přestože po něm sáhl ambiciózní Columbus Blue Jackets, žádné velké oslavy se rozhodně nekonaly.

Stanislav Svozil played at the highest level of hockey in the Czech Republic at just 16.