Čech týdne: Pavel Francouz

Gólman Pavel Francouz v brance Colorada zatím válí.Zdroj: čtk

Vychytat v nejslavnější hokejové lize světa čisté konto je pro brankáře něco jako pro útočníka vstřelit hattrick. Zkrátka výjimečný počin, který bude navždy zvěčněn ve vašem kariérním životopisu. Ale vynulovat hned dva po sobě jdoucí soupeře? Tak to už je opravdový unikát. A zámořská smetánka tak v posledních dnech velebí jednatřicetiletého brankáře Colorada Pavla Francouze.

Ten v NHL prožil možná nejlepší týden své dosavadní kariéry. Nejprve vychytal výhru 4:3 po nájezdech proti Minnesotě, poté 34 úspěšnými zákroky vynuloval střelce Anaheimu a jen o pět dní později si toto celé galapředstavení s čistým kontem zopakoval ještě jednou. Tentokrát do odneslo Chicago a kabina Avalanche opěvovala svého nového hrdinu mezi třemi tyčemi.

Colorado navíc v letošním ročníku platí za výrazně ofenzivní celek, v jehož zápasech to jsou spíše ofenzivní hody, než nějaké bitvy na jeden nebo dva góly. A i proto se Francouzovy dvě nuly cení o to více. Do probíhající sezony sice vstupoval se zraněním, nyní se však dokázal vrátit a v kombinaci s Darcym Kuemperem vytvořil doslova smrtící duo.

„Je paráda mít dva skvělé gólmany. Oba čapají opravdu neskutečně. Ať chytá kterýkoli z nich, máme šanci na výhru,“ vysekl poklonu spoluhráč Mikko Rantanen. Pro Francouze tento kouzelný týden rovněž znamenal zápis mezi klubové legendy, takový kousek se naposledy povedl věhlasnému brankáři Patricku Royovi v roce 2003. To už je poměrně zajímavá společnost, nemysíte?

Pavel Francouz v této sezoně:



Počet odchytaných zápasů: 7



Zásahy: 177



Obdržené branky: 13



Průměr gólů na zápas: 2,03



Úspěšnost zákroků: 93,2 %