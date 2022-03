Týden v NHL: Hertlovy bodové hody, spanilá jízda Oilers a rekord bratrského tria

Čech týdne: Tomáš Hertl

Hokejista San Jose Tomáš Hertl se raduje ze svého gólu v utkání s Buffalem.Zdroj: ČTK/AP/Tony Avelar

V zámořském světě se už nějaký ten pátek mluvilo o jeho výměně do jiného týmu, někteří experti dokonce měli jeho přesun v blízké budoucnosti za téměř hotovou věc. Řekli byste si, co to asi se samotným hráčem udělá. Zásah do herní pohody? Tak s tímhle na Tomáše Hertla nechoďte. Asistent kapitána v San Jose pustil veškeré spekulace stranou a na ledě si užívá každou vteřinu.

A je to vidět. Osmadvacetiletý rodák z Prahy se vrátil do své stabilní formy a už zase rozdává úsměvy na počkání. Ostatně čísla z posledních tří odehraných utkání hovoří úplně za vše. Útočník s číslem 48 na zádech zažil v dresu žraloků výjimečně povedený víkend plný kanadských bodů, vyšperkovaný navíc hned o dvě umístění mezi nejlepším triem zápasu.

Svou velkolepou one man show odstartoval Hertl na ledě rivala z Los Angeles, když nejprve gólovou přihrávkou zařídil vyrovnání na 3:3 a v nastaveném čase pak navíc vystřelil San Jose druhý bod geniální individuální akcí zakončenou otočkou kolem branky Jonathana Quicka. A zcela po zásluze bylo toto mistrovské dílo zařazeno mezi horké adepty na ocenění akce měsíce NHL.

Jenže to od Hertla ještě zdaleka nebylo poslední slovo. V domácí odvetě proti Kings předvedl další fenomenální výkon, za něhož byl náležitě odměněn dalšími dvěma kousky do sítě soupeře. Ve stejné pohodě se český útočník vrhl rovněž do souboje s lídrem Východní konference Floridou, a i tentokrát řádil ve velkém. Dvě asistence, muž zápasu a cenný bod pro San Jose. A osmiletý kontrakt je na stole!

Týden Tomáše Hertla:



San Jose vs. LA Kings 4:3pp (HERTL 1+1)



San Jose vs. LA Kings 5:0 (HERTL 2+0)



San Jose vs. Florida Panthers 2:3pp (HERTL 0+2)



Počet odehraných zápasů: 3



Počet kanadských bodů: 6 (3+3)



Statistika +/-: +2



Průměrný čas na ledě: 20:56

