Hvězdná, dnes už bývalá dvojice z Philadelphie: Claude Giroux (vlevo) a Jakub VoráčekZdroj: ČTK/AP/Gene J. Puskar

Kolem jeho jména bylo už poslední dva roky pořádně rušno. O výměně Clauda Girouxe, velké legendy Philadelphie, se mluvilo ve spojení s vícero organizacemi, nakonec se o Kanaďanově další budoucnosti rozhodlo v závěru letošního přestupového okénka. Vítězem této nekonečné bitvy se stala Florida, která tak do svých řad získává důležitou akvizici pro blížící se play-off.

A chystaný útok Giroux-Barkov-Huberdeau tak nyní děsí nejednu defenzívu zámořských celků. „Claude je jedním z nejkompletnějších talentů NHL v poslední dekádě. Už během svého působení ve Flyers prokázal své elitní vůdcovství a pracovní morálku. Jsme skutečně nadšení, že ho máme v našem kádru,“ pronesl generální manažer Panthers Bill Zito.

Avšak zatímco se už na slunném východním pobřeží tisknou nové dresy s číslem 28, v táboře Philadelphie spíše převažuje obrovské zklamání. Jistě, o jeho odchodu se sice mluvilo už nějaký čas, ale ztratit svou legendu, která vám po dobu 15 let rozdávala radost a úsměvy na rtech, zkrátka u srdce zabolí. A navzdory slušné protihodnotě z dohody Letci rozhodně nejásají.

„Každý den, kdy vás opouští kapitán týmu, je těžký den. Claude znamenal pro naši organizaci strašně moc, je jedním z nejlepších hráčů, co kdy nosili dres Flyers,“ řekl generální manažer organizace Chuck Fletcher. Fanoušci truchlí, legendární Kanaďan však rychle utřel slzy a s velkým očekáváním vyráží za boji o vzácnou trofej. Stane se mu tato výměna osudnou?

I plan to curate a formal goodbye but for now I wanted to acknowledge this change. Philly will always be a major part of me and my family. This picture seemed fitting. Thank you for absolutely everything❤️ pic.twitter.com/gzNm1gp5kZ