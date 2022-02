Hokejista Pittsburghu Sidney Crosby.Zdroj: ČTK

17. minuta první třetiny, přesilová hra Pittsburghu a 500. branka kanadské legendy Sidneyho Crosbyho v NHL je opět na dosah. Jevgenij Malkin si vezme kotouč, přihraje ho na volného kapitána Penguins a ten konečně trefuje přesně. Po třech zápasech čekání je tak rozhodnuto. Čtyřiatřicetiletý majitel tří Stanley Cupů a dvojnásobný olympijský vítěz se nadobro zapsal mezi ty největší hokejové legendy.

Vstřelit 500 gólů v nejslavnější lize světa se před ním povedlo pouze 45 hokejistům, což z Crosbyho bez debat dělá vítaného člena vskutku výstřední smetánky. „Jsem nadšený. Už to viselo ve vzduchu pár zápasů a jsem rád, že se mi ho povedlo dát doma. To, jak na mě všichni ze střídačky na ledě naskákali, si budu navždy pamatovat,“ řekl dojatý útočník s číslem 87.

V utkání už se sice střelecky neprosadil, ale svůj tým i přesto dovedl k vydřenému vítězství 5:4 po prodloužení. „Všichni jsme chtěli pro něj vyhrát. Nikdo si nechtěl jeho 500. gól spojovat s prohrou,“ řekl obránce Penguins a Crosbyho spoluhráč Kris Letang. A tímto milníkem to rozhodně nekončí. Z aktivních hráčů jsou před ním pouze Patrick Marleau a Alexander Ovečkin, Kanaďan však už nyní vyhlíží místo v elitní dvacítce s metou 600 branek.

Sidney Crosby scored goal 500 on the Penguins 50th game of the season, on Jagr’s 50th birthday, his 50th against the Flyerspic.twitter.com/27I6blWWYP