Kuriozita týdne: Brankářské patálie v Carolině

Brankář Caroliny Antti Raanta.Zdroj: ČTK/AP/Gene J. Puskar, GP

V letošní sezoně předvádí famózní výkony, které dnes nad ránem dokonce vyšperkovali ztvrzením prvenství v Metropolitní divizi. Jenže v táboře dosud suverénní Caroliny to před startem play-off začíná malinko skřípat. Zejména tedy mezi třemi tyčemi, kde to v posledních dnech vypadá na hotový hurikán. Hurikán, který však trenérovi Brind’Amourovi rozmetal veškeré chystané plány.

Delší dobu už chybí na postu brankářské jedničky dánský fantom Frederik Andersen, jehož trápí nepříjemné zranění. V nedělním duelu proti Islanders se však k němu nešťastně přidal i jeho kolega s maskou Antti Raanta, jenž musel ze zdravotních důvodů odstoupit v průběhu utkání. Zápas sice slušně dochytal dvaadvacetiletý Rus Kotšetkov, ale se vší úctou k tomuto mladíkovi, tohle asi není adekvátní jednička do bojů o zlatý prsten.

A to si moc dobře uvědomuje i samotný kormidelník posádky Caroliny. „Co s tím můžete dělat? Máme tu brečet? Jediné, co můžeme, je jít prostě dál,“ odvětil nepříjemným tónem na pozápasové konferenci. Nezbývá mu než doufat, že se jeden z brankářského dua dá zpět do pořádku. Raanta už se na lavičku sice vrátil, stoprocentně zdravý však stále není. A příliš času Carolině rozhodně nezbývá.