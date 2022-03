Čech týdne: David Pastrňák

David Pastrňák z Bostonu (na archivním snímku z 23. listopadu 2019).Zdroj: ČTK

Máte v plánu zastavit rozjetý brankostroj Davida Pastrňáka? Tak to máte nejspíš smůlu, s tím na rodáka z Havířova na startu kalendářního roku 2022 raději nechoďte. Pětadvacetiletý kanonýr bostonských Medvědů rozdává v zámoří góly doslova na počkání, a když zrovna nechytí tu pravou mušku, řekne si o pozornost geniálními asistencemi. Zkrátka „Never ending Pasta show story“.

Svůj další velký týden odšpuntoval snajpr s číslem 88 ve šlágru kola proti Tampě, kde zcela převzal roli režiséra utkání a skolil konkurenta z východního pobřeží hattrickem. Boston vyhrál 3:2 a o hrdinovi utkání nebylo třeba diskutovat. Hned o den později však řídil český útočník další vítězství Bruins, tentokrát se na výhře 6:3 proti Islanders podílel brankou a asistencí.

Po čtyřdenní pauze se hokejisté Bostonu vrátili zpět na domácí led, ale tentokrát nestačili na posádku Javorových listů z Toronta, kterým podlehli v divoké přestřelce 6:4. Jedno se ale nezměnilo: bodový koncert Davida Pastrňáka. Nejúspěšnější našinec za mořem zapsal další dva kanadské body a tím rozšířil svůj letošní účet již na číslo 68 (38+30).

David Pastrnak scored an @enterprise hat trick tonight vs. the Lightning, including this breakaway beauty ?? pic.twitter.com/Oc5GOKZRwz — Bleacher Report (@BleacherReport) March 25, 2022

A je téměř jisté, že ve společnosti nových parťáků Erika Hauly a Tylera Halla toho bude jenom přibývat. Tihle tři se totiž doslova hledali, až se našli. A medvědí drápy už zase budí strach!

Týden Davida Pastrňáka:



Boston vs. Tampa Bay Lightning 3:2(PASTRŇÁK 3+0)



Boston vs. NY Islanders 6:3(PASTRŇÁK 1+1)



Boston vs. Toronto Maple Leafs 4:6(PASTRŇÁK 1+1)

