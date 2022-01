Čech týdne: David Pastrňák a jeho další hattrick

Hokejista David Pastrňák z Bostonu Bruins.Zdroj: ČTK

Chvílemi to vypadalo, že letošní ročník nebude pro havířovského rodáka tím pravým ořechovým. Ve společnosti hvězdných Kanaďanů Bergerona s Marchandem se střelecky trápil a byl tak kolem něj vytvořen zcela nový útok. Ani tam to však nebylo úplně ono, smůla se Pastrňákovi doslova lepila na paty. Jenže do nového roku vlétl jako hotový hurikán.

Začal sbírat body jako na běžícím páse, třemi body dokonce řídil demolici na ledě Washingtonu, ale to úplně nejlepší si přeci jenom stále schovával na lepší okamžik. A ten nastal minulý pátek v zápase proti Philadelphii. Pastrňák si doslova podmanil celou ledovou plochu, do sítě soupeře se trefil hned třikrát a fanoušci Bostonu tak mohli konečně opět skandovat „It’s Pasta Show!“

Pastrňák vstřelil svůj 11. hattrick v NHL, výhru věnoval navrátilci Raskovi

O jak samotný kanonýr po zápase uvedl, hattrick putoval do správných rukou. „Dnes jsem chtěl uspět především kvůli Tukkovi. Je to můj kamarád a jsem nadšený, že je zpátky,“ řekl o finském brankáři Raskovi, jenž se do branky Bostonu vrátil po více než sedmi měsících. Pastrňák se vyznamenal i o den později v utkání proti Nashvillu, kdy pro změnu asistoval u vítězné trefy v prodloužení. 5 kanadských bodů ve 4 zápasech? Číslo 88 je zpátky ve formě!

David Pastrňák v číslech



4 zápasy, 5 kanadských bodů (3+2)



Boston Bruins vs. Montreal Canadiens 5:1 (0+0)



Boston Bruins vs. Philadelphia Flyers 3:2 (3+0)



Boston Bruins vs. Nashville Predators 4:3 pp (0+1)



Boston Bruins vs. Carolina Hurricanes 1:7 (0+1)