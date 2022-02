Kuriozita týdne: Bennova Sprcha za 5 tisíc dolarů

Jamie Benn si za svou klukovinu vysloužil poměrně tučnou pokutu.Zdroj: ČTK/AP/Sam Hodde

Zprvu to vypadalo jako úspěšný pokus o vtípek. Něco jako úsměvná klukovina, která pobaví všechny zúčastněné aktéry, a tak trochu odlehčí tíhu situace. Jenže tato utopie se rázem proměnila v hodně nepovedenou aféru. Útočník Dallasu Jamie Benn v duelu s Chicagem stříkl projíždějícímu soupeři vodu do obličeje a tímto kouskem se ihned dostal na pranýř oddělení pro bezpečnost hráčů NHL.

Verdikt byl naprosto nekompromisní: hrubé porušení sportovního chování a maximální možná pokuta ve výši 5000 dolarů, v přepočtu zhruba 105 000 korun. Jistě, pro Kanaďana s královským osmiletým kontraktem pohybujícím se kolem osmdesátky milionů to zřejmě žádnou velkou újmu znamenat nebude, avšak jeho pověst sympatického chlapíka nyní dostala poměrně čitelné šrámy.

Jako by to byl jen další černý puntík do notýsku Bennovy letošní sezony, která se zatím rozhodně nevyvíjí dle jeho představ. V 50 zápasech zaznamenal „jen“ 26 kanadských bodů, role lídrů tak brzy převzali jeho mladší kolegové z kabiny Stars. A ani v tento moment se rozhodně nevyznamenal. Suma sumárum, pokus možná dobrý, provedení však úplně mizerné.