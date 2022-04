Nový strážce brankoviště Minnesoty Marc-André Fleury.Zdroj: ČTK/AP/Stacy Bengs, SB

Marca-André Fleuryho asi není potřeba představovat. Krátká vizitka bohatě postačí. Trojnásobný šampion NHL, olympijský vítěz a držitel Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře základní části. A nyní rovněž vlastník dalšího unikátu, který v hokejovém zámoří nemá obdoby. Zkrátka žijící legenda mezi třemi tyčemi. Kamkoliv přijde, tam jednoduše přenáší vítěznou náladu.

Letos bude mít šanci rozsvítit světlo na konci tunelu v Minnesotě, která to s vyhlídkami na slavný pohár myslí skutečně vážně. Ještě aby ne, když jim bude krýt záda borec s šestnácti starty v play-off po sobě bez jediné pauzy. To je unikát, který se doposud nepovedl jedinému brankáři za velkou louží. A zřejmě ani nepovede. Fleury si tak do své vitríny úspěchů přidá další cenný kousek.

Své první vyřazovací boje si odkroutil jako třiadvacetiletý talent v dresu Pittsburghu, se kterým později dokázal dokráčet až ke třem zlatým prstenům. To však už jako klubová legenda. V roce 2017 se stěhoval k tehdejšímu nováčkovi z Las Vegas, s nímž se hned v premiérové sezoně mezi zámořskou elitou probojoval do finále play-off. Odtud také ona slavná Vezina Trophy.

Před touto sezonou byl za zvláštních okolností propuštěn do Chicaga, kde se ale sedmatřicetiletému muži s maskou nedařilo dle představ, a tak přišla na řadu výměna právě do Minnesoty. A ta se skutečně vyvedla. Fleury chytá, vyhrává a rozdává úsměvy na všechny světové strany. Co Kanaďanovi nabídne letošní play-off číslo 16? Další prsten je rozhodně ve hře.

Marc-Andre Fleury holds sole possession of the longest active playoff streak in all major sports. No other athlete has put together this string of consistent playoff appearances.@BillFoleyHockey How do you feel tonight? Should've listen to your own heart!? pic.twitter.com/6ZRWjMs7zj