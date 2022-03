Hokejový brankář Vítek Vaněček v dresu Capitals.Zdroj: ČTK

Že by trenér Peter Laviolette ve svých řadách konečně našel tu pravou brankářskou jedničku pro blížící se play-off? Zdá se, že mezi třemi tyčemi Washingtonu začíná být jasno. Tedy aspoň uplynulý týden ukázal, v jaké formě a herní pohodě se nyní nachází český muž s maskou Vítek Vaněček, který ještě nedávno vypomáhal na farmě v Hershey. Tři výhry v řadě, jedna vychytaná nula k tomu a Capitals už jsou zase v kursu!

Rodák z Havlíčkova Brodu si na svou šanci perfektně počkal. Jakmile se ruskému kolegovi Samsonovi nepovedl zápas s Torontem, vystřídal jej právě Vaněček a od té doby už nikoho mezi tři tyče nepustil. Hned v následujícím klání proti lídrovi konference z Caroliny navíc předvedl jeden z nejlepších výkonů kariéry a s čistým kontem přispěl k drtivé domácí výhře 4:0.

Vitek Vanecek made 36 saves to blank the Hurricanes – the most stops by a @Capitals goaltender in a shutout since March 22, 2018 (Philipp Grubauer: 39 saves at DET).#NHLStats: https://t.co/XKj4YAX53c pic.twitter.com/4QmZtGsqDf