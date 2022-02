David Pastrňák a radost BostonuZdroj: ČTK

All Star Game – dvoudenní událost, jenž nadšeným fanouškům zámořské NHL nabídne v kratičkém programu doslova to nejlepší, co je zrovna na hokejovém trhu k mání. Všechny hvězdy pohromadě změří síly v dovednostních soutěžích, předvedou uchvácenému publiku něco málo ze svého repertoáru a na víkend promění hokej v unikátní přehlídku klenotů.

V minulosti rád navštěvoval tento víkendový festival třeba hvězdný Jaromír Jágr, v posledních ročnících chodily vzácné pozvánky zase do rukou bostonského snajpra Davida Pastrňáka. S jeho účastí se počítalo rovněž minulý týden v Las Vegas, avšak poněkud slabší rozjezd do letošního ročníku jej nakonec posadil „jen“ do křesla náhradníků.

Utkání hvězd bez české účasti? Ano, tato zprvu těžko uvěřitelná zpráva se postupem času stala smutnou skutečností. Na západním pobřeží se jako každý rok proháněly ty největší hokejové ikony současnosti, avšak jakéhokoliv našince byste v proslulé T-Mobile Aréně hledali jen stěží.

A pokud jste čekali, že to rodáka z Havířova nějak rozhodí, tak jste byli na omylu. Ba naopak, Pastrňák pustil propadlou pozvánku rychle za hlavu a v dresu Bostonu předvedl další neuvěřitelný týden. V posledních pěti utkáních zapsal hned osm kanadských bodů a už je zase nejlepším střelcem Bruins. Suma sumárum, v zámoří bylo minulý týden opravdu veselo.

Týden v NHL: Vzestup Toronta strhl i Kämpfa, král Henrik se loučil v slzách