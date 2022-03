Čech týdne: Jakub Voráček

Jakub Voráček slaví vstřelenou branku v dresu Columbusu Blue Jackets. Zdroj: ČTK

Už několikrát se v této rubrice Deníku umístil na stupních vítězů, na svůj premiérový triumf si však musel ještě počkat. A pomyslnou zlatou medaili dostává v ten možná nejvhodnější moment. Uplynulý týden v zámoří totiž patřil bez debat dvaatřicetiletému rodákovi z Kladna, jenž si ze zápasů v dresu Columbusu udělal takovou vlastní přehlídku výstavních asistencí.

Poslední pět zápasů Blue Jackets bylo jako na horské dráze. Nejprve dva překvapivé skalpy Floridy s Torontem, poté však mírné vystřízlivění a smolné porážky od Caroliny a Pittsburghu. A nakonec vydřená výhra nad New Jersey. I přesto byste dokázali najít jeden společný jmenovatel všech těchto klání. Voráček na ledě? Známka velkého nebezpečí. A český útočník už zase rozdával přihrávky jako kapela Queen své světové hity.

Jakub Voracek feeds Oliver Bjorkstrand, who finds twine with a beautiful one-timer to give Columbus their first lead of the evening!#CBJ pic.twitter.com/erRskncj5s — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 2, 2022

V souboji s Torontem se vyznamenal v prodloužení, když si za vlastní brankou přebral puk, objel s ním téměř celé hřiště a poté jej naservíroval finskému snajprovi Lainemu, který přesnou trefou rozhodl o druhém bodu pro Columbus. O dva dny později zase zářil při drtivé výhře na ledě favorizované Floridy, když perfektními pasy připravil dva z šesti gólů Blue Jackets.

V Carolině sice Voráček nebodoval, ale hned v dalším klání na půdě Pittsburghu se opět přihlásil o zápis do tabulky produktivity. Avšak to nejlepší si český kanonýr schoval až na středeční domácí duel s New Jersey, v němž se na těsné výhře 4:3 podílel dalšími gólovými asistencemi. Stal se třetí hvězdou zápasu a Columbus tak nyní velebí nového krále přihrávek.

Týden Jakuba Voráčka:



Počet odehraných utkání: 5

Počet bodů: 5 (0+5)

Statistika +/-: + 4

Průměrný čas na ledě: 17:07



Columbus vs. Toronto Maple Leafs 4:3pp (Voráček 0+1)



Columbus vs. Florida Panthers 6:3 (Voráček 0+2)



Columbus vs. Carolina Hurricanes 0:4 (Voráček 0+0)



Columbus vs. Pittsburgh Penguins 2:3 (Voráček 0+1)



Columbus vs. New Jersey Devils 4:3 (Voráček 0+2)

