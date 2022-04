Útočník Montrealu Nick Suzuki se stal hrdinou pro malého fanouška Huntera.Zdroj: ČTK/AP/Ryan Remiorz

Pro mladého fanouška Huntera se z tradičního kanadského duelu mezi domácím Torontem a Montrealem stal životní zážitek. Avšak rozhodně ne ten, který by jednou s chutí vykládal svým dětem. Malý nadšenec Canadiens dostal při rozbruslení puk od svého hokejového idola Nicka Suzukiho, který však nedokázal chytit dle představ a letící kotouč mu zevnitř roztrhl ret.

Reakce hokejisty byla naprosto skvělá. Suzuki okamžitě přispěchal s omluvou a Hunterovi daroval svou vlastní hůl včetně poskytnutí společné fotky. A malý fanoušek jako by nevěřil vlastním očím. Avšak poté přišlo něco, co celý tento krásný moment proměnilo v totální blamáž. Ke šťastnému Hunterovi a jeho otci totiž doběhli pracovníci haly okamžitě je vykázali ze zápasu.

Důvod? Mladý fanoušek držel v ruce hokejku, která je považována za potenciální zbraň. A tím tedy ohrožoval zdraví ostatních diváků. Hunter dostal na výběr: odevzdat do konce utkání hůl, nebo si ji pyšně ponechat. Samozřejmě zvolil druhou variantu a arénu s otcem raději opustil. Ten však celou kauzu později rozmíchal na sociálních sítích a na Maple Leafs se rázem strhla obrovská vlna kritiky.

A nutno říct, že zcela po zásluze. Členové organizace se poté snažili celou situaci mírnit ve svých vyjádřeních, ale marně. Všichni se postavili za malého Huntera. A vedení Montrealu se poté rozhodlo celou kauzu uzavřít po svém. Malému fanouškovi darovalo dres Nicka Suzukiho, jež už ze sebe rozhodně jen tak nesundá.

#NickSuzuki #14ClassAct @CanadiensMTL

Thanks Nick for taking a selfie & making sure Hunter was ok after he didn’t catch the puck you tossed him?He loves the stick, puck autograph & Fat Lip?A memory that will last a lifetime. Had to leave the game cause the stick wasn’t aloud? pic.twitter.com/jtUoWRGxjM