David Kämpf v dresu Toronta.Zdroj: ČTK

Z hlediska bodových příspěvků by v anketě zřejmě opět zvítězil David Pastrňák, avšak je třeba vzít v potaz, že v kabině Maple Leafs se společně s vzrůstající formou týmu pozvedl také malinko zapomenutý šikula David Kämpf. Ten čekal na další kanadský bod téměř devět zápasů, avšak v uplynulém týdnu se dokázal vrátit zpět do své stabilní formy a pomohl Torontu k prodloužení neporazitelnosti na domácím ledě.

Kromě něj se rovněž předvedl brankář Petr Mrázek, jenž do brankoviště zasáhl ve dvou po sobě jdoucích zápasech, ve kterých dohromady napadalo bláznivých 21 gólů. Nejlepší zápas prožil odchovanec chomutovského hokeje v posledním duelu na ledě New Jersey, v němž se blýskl jednou brankou a asistencí. Tímto výkonem se ihned zařadil mezi nejlepší hráče zápasu a opět si tak po čase řekl o důležitou pozornost.

Ilya Mikheyev bodies Subban and finds David Kampf in the slot, who rifles one past Gillies to put Toronto up 3 just 9:04 in!#LeafsForever pic.twitter.com/cwYoklEtnG