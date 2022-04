Radko Gudas (vlevo) z Floridy a Dominik Kubalík z Chicaga.Zdroj: ČTK/AP/Reinhold Matay

Letošní kádr Floridy připomíná naprosto dokonale sehranou kapelu, které jsou slova jako porážka téměř cizí. Svěřencům trenéra Brunetteho funguje naprosto všechno, na co si jenom ukážou. Fantastická ofenzíva, skvělí brankáři a k tomu navíc řízná obrana plná chlapíků, jenž si pro ránu nejdou příliš daleko. Své o tom ví i český válečník Radko Gudas.

Ten patří tradičně mezi nejpoctivější rozdávače tvrdých hitů, k tomu však letos přidal rovněž špičkovou práci v předbrankovém prostoru, kterou občas vyšperkuje i nějakým tím troufalým výletem směrem k soupeřově svatyni. A když už něco takového podnikne, tak to stojí za to. A týdnů, v nichž jednatřicetiletý bek zazářil hned třemi kanadskými body, rozhodně příliš nebylo.

Obrovskou herní pohodu prokázal rodák z Kladna již v domácím klání proti Chicagu, v němž se blýskl překrásným hitem i gólovou asistencí. V následujícím utkání na ledě New Jersey se dokonce zapsal mezi střelce, když se z ničeho nic nachomýtl u brankoviště soupeře a odražený puk poslal za záda gólmana Hammonda komickým způsobem bruslí. A mezi hokejovými fanoušky bylo rázem veselo.

Do you miss hip checks? Radko Gudas went old school ⤵️pic.twitter.com/7gKEPYhmKP